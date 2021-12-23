У виборі подарунка варто орієнтуватися саме на знак Зодіаку

Дата народження людини, і відповідно її знак Зодіаку, кардинально впливає на характер та уподобання. Астрологи та езотерики впевнені, що є такі подарунки, які можна і не варто дарувати на Новий рік, щоб не накликати неприємності тому, кому дарують.

Астролог Олена, яка підписана в Інстаграмі як astrologia_horarnaya, поділилася ідеями подарунків на Новий рік-2022, які припадуть до душі кожному знаку Зодіаку.

Що подарувати кожному Знаку Зодіаку на Новий рік-2022: ідеї

ОВНИ

сертифікат на похід до залу чи сауни

набір спецій

спортивний інвентар

ювелірні вироби з червоним каменем

білизна

свічки для дому

ТЕЛЬЦІ

гроші

дорогий парфум

гарна постільна білизна

похід у СПА

вишуканий сир або делікатеси

м’який теплий плед

кашеміровий светр

БЛИЗНЮКИ

засоби зв’язку

навушники

мобільний телефон

чохол для мобільного

книги

велосипед

аксесуари

РАКИ

затишні речі для дому

плед

посуд

постільна білизна

гарний халат

книгу рецептів

кухонний комбайн

квиток на кулінарний майстер-клас

ЛЕВИ

брендові аксесуари

квиток у театр, на концерт

фотосесію

ювелірний виріб із жовтого/червоного золота

портрет

ДІВИ

побутову техніку

гаманець

практичну сумку

чохол для ноутбука

книгу

щоденник

порохотяг

ТЕРЕЗИ

картину

предмети мистецтва

вечеря в ресторані

лот з аукціону

парфум

ювелірні прикраси

квитки до музею або на виставку

СКОРПІОНИ

детективні книги

гарна білизна

гроші

абонемент до зали

парфум — афродизіак

ювелірні прикраси

СТРІЛЬЦІ

подорож

брендову річ

квиток в інше місто

похід на майстер-клас

книгу про філософію, історію

КОЗЕРОГИ

щоденник

годинник наручний

годинник настінний

антикваріат

книги про бізнес, історію

предмети мистецтва з історією

ВОДОЛІЇ

сертифікат на консультацію в астролога

книгу з астрології

настільні ігри

новий гаджет

відеогру

флешку

комп’ютер

РИБИ

квиток на концерт

натальну карту

акваріум з рибками

музичні платівки

квиток до моря

картину

абонемент у басейн

музичний інструмент

книгу з психології

фотоапарат

Нагадаємо, що 2022 року заступатиме Чорний Водяний Тигр. Які іграшки потрібно вішати на ялинку і які не можна, щоб не відлякати зодіакального Тигра — читайте у попередніх матеріалах "Телеграфа".