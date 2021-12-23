Рус

Що подарувати кожному знаку Зодіаку на Новий рік-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
20
Новорічні презенти 2022 — оригінальні ідеї
Новорічні презенти 2022 — оригінальні ідеї

У виборі подарунка варто орієнтуватися саме на знак Зодіаку

Дата народження людини, і відповідно її знак Зодіаку, кардинально впливає на характер та уподобання. Астрологи та езотерики впевнені, що є такі подарунки, які можна і не варто дарувати на Новий рік, щоб не накликати неприємності тому, кому дарують.

Астролог Олена, яка підписана в Інстаграмі як astrologia_horarnaya, поділилася ідеями подарунків на Новий рік-2022, які припадуть до душі кожному знаку Зодіаку.

Що подарувати кожному Знаку Зодіаку на Новий рік-2022: ідеї

ОВНИ

  • сертифікат на похід до залу чи сауни
  • набір спецій
  • спортивний інвентар
  • ювелірні вироби з червоним каменем
  • білизна
  • свічки для дому

ТЕЛЬЦІ

  • гроші
  • дорогий парфум
  • гарна постільна білизна
  • похід у СПА
  • вишуканий сир або делікатеси
  • м’який теплий плед
  • кашеміровий светр

БЛИЗНЮКИ

  • засоби зв’язку
  • навушники
  • мобільний телефон
  • чохол для мобільного
  • книги
  • велосипед
  • аксесуари

РАКИ

  • затишні речі для дому
  • плед
  • посуд
  • постільна білизна
  • гарний халат
  • книгу рецептів
  • кухонний комбайн
  • квиток на кулінарний майстер-клас

ЛЕВИ

  • брендові аксесуари
  • квиток у театр, на концерт
  • фотосесію
  • ювелірний виріб із жовтого/червоного золота
  • портрет

ДІВИ

  • побутову техніку
  • гаманець
  • практичну сумку
  • чохол для ноутбука
  • книгу
  • щоденник
  • порохотяг

ТЕРЕЗИ

  • картину
  • предмети мистецтва
  • вечеря в ресторані
  • лот з аукціону
  • парфум
  • ювелірні прикраси
  • квитки до музею або на виставку

СКОРПІОНИ

  • детективні книги
  • гарна білизна
  • гроші
  • абонемент до зали
  • парфум — афродизіак
  • ювелірні прикраси

СТРІЛЬЦІ

  • подорож
  • брендову річ
  • квиток в інше місто
  • похід на майстер-клас
  • книгу про філософію, історію

КОЗЕРОГИ

  • щоденник
  • годинник наручний
  • годинник настінний
  • антикваріат
  • книги про бізнес, історію
  • предмети мистецтва з історією

ВОДОЛІЇ

  • сертифікат на консультацію в астролога
  • книгу з астрології
  • настільні ігри
  • новий гаджет
  • відеогру
  • флешку
  • комп’ютер

РИБИ

  • квиток на концерт
  • натальну карту
  • акваріум з рибками
  • музичні платівки
  • квиток до моря
  • картину
  • абонемент у басейн
  • музичний інструмент
  • книгу з психології
  • фотоапарат

Нагадаємо, що 2022 року заступатиме Чорний Водяний Тигр. Які іграшки потрібно вішати на ялинку і які не можна, щоб не відлякати зодіакального Тигра — читайте у попередніх матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Водопостачання для українців обійдеться дорожче
Економіка та Фінанси
В Україні підскочуть тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Водопостачання для українців обійдеться дорожче
В Україні підскочуть тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Українок поставлять на військовий облік
Військовий облік для українок: кому доведеться отримувати воєнний квиток (список професій)
Дата публікації
Категорія
Станіслав Горуна побився з депутатом Богданом Федуном
"Назвав ватою": відомий український спортсмен побився з депутатом (відео)
Дата публікації
Категорія
Українцям прогнозують не найкращий рік
Енергетична криза та тотальне зростання цін — озвучені головні економічні ризики для України у 2022 році.
Дата публікації
Категорія
Сергій Фурса
"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні