Що подарувати кожному знаку Зодіаку на Новий рік-2022
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У виборі подарунка варто орієнтуватися саме на знак Зодіаку
Дата народження людини, і відповідно її знак Зодіаку, кардинально впливає на характер та уподобання. Астрологи та езотерики впевнені, що є такі подарунки, які можна і не варто дарувати на Новий рік, щоб не накликати неприємності тому, кому дарують.
Астролог Олена, яка підписана в Інстаграмі як astrologia_horarnaya, поділилася ідеями подарунків на Новий рік-2022, які припадуть до душі кожному знаку Зодіаку.
Що подарувати кожному Знаку Зодіаку на Новий рік-2022: ідеї
ОВНИ
- сертифікат на похід до залу чи сауни
- набір спецій
- спортивний інвентар
- ювелірні вироби з червоним каменем
- білизна
- свічки для дому
ТЕЛЬЦІ
- гроші
- дорогий парфум
- гарна постільна білизна
- похід у СПА
- вишуканий сир або делікатеси
- м’який теплий плед
- кашеміровий светр
БЛИЗНЮКИ
- засоби зв’язку
- навушники
- мобільний телефон
- чохол для мобільного
- книги
- велосипед
- аксесуари
РАКИ
- затишні речі для дому
- плед
- посуд
- постільна білизна
- гарний халат
- книгу рецептів
- кухонний комбайн
- квиток на кулінарний майстер-клас
ЛЕВИ
- брендові аксесуари
- квиток у театр, на концерт
- фотосесію
- ювелірний виріб із жовтого/червоного золота
- портрет
ДІВИ
- побутову техніку
- гаманець
- практичну сумку
- чохол для ноутбука
- книгу
- щоденник
- порохотяг
ТЕРЕЗИ
- картину
- предмети мистецтва
- вечеря в ресторані
- лот з аукціону
- парфум
- ювелірні прикраси
- квитки до музею або на виставку
СКОРПІОНИ
- детективні книги
- гарна білизна
- гроші
- абонемент до зали
- парфум — афродизіак
- ювелірні прикраси
СТРІЛЬЦІ
- подорож
- брендову річ
- квиток в інше місто
- похід на майстер-клас
- книгу про філософію, історію
КОЗЕРОГИ
- щоденник
- годинник наручний
- годинник настінний
- антикваріат
- книги про бізнес, історію
- предмети мистецтва з історією
ВОДОЛІЇ
- сертифікат на консультацію в астролога
- книгу з астрології
- настільні ігри
- новий гаджет
- відеогру
- флешку
- комп’ютер
РИБИ
- квиток на концерт
- натальну карту
- акваріум з рибками
- музичні платівки
- квиток до моря
- картину
- абонемент у басейн
- музичний інструмент
- книгу з психології
- фотоапарат
Нагадаємо, що 2022 року заступатиме Чорний Водяний Тигр. Які іграшки потрібно вішати на ялинку і які не можна, щоб не відлякати зодіакального Тигра — читайте у попередніх матеріалах "Телеграфа".
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