Морози скасовуються? Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на Новий рік

Україну накриють опади — їх із 31 грудня на 1 січня не буде лише у кількох регіонах.

Ще три дні тому синоптичні сайти України прогнозували у Новий рік серйозні заморозки — за даними доходило до -21 градуса у Львові. Вже цієї суботи дані — зовсім інші. У більшості регіонів передбачають плюсову погоду та опади.

"Телеграф" розібрався, що ж обіцяють синоптики Україні в Новий рік спираючись на дані сайтів Sinoptik та Gismeteo.

У західній частині України, яка мала демонструвати в новорічну ніч рекордно низькі температури, прогноз обіцяє дощ у Львові і до +4 вдень.

Січень Львів зустріне теплими +5 та зливами.

Про характер погоди на сході України можна судити за Харковом. Після сильних морозів, які будуть у місті цими вихідними, настане відлига. У Новий рік температура буде трохи вище нуля вдень і невеликий мінус близько 2-3 градусів вночі, очікується сніг, що переходить у дощ.

На півдні Новий рік не потішить гарною погодою, але зазначимо, що це один із небагатьох регіонів, де у цей день буде хмарно, але не буде дощ. В Одесі напередодні свята прогнозують до +6 вдень, а вже у січні можуть розпочатися дощі.

У столиці України, куди багато українців приїжджають помилуватися головною ялинкою країни, погода тішити не планує. У Києві синоптики обіцяють опади у вигляді снігу чи дощу, вночі невеликі заморозки, а вдень плюсову температуру.

Зробити Новий рік приємнішим допоможуть кілька рекомендацій від "Телеграфу". Раніше публікували поради експертів як правильно підготуватися до зустрічі свята та загадати бажання. Уважно потрібно підійти і до вибору подарунків.