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Морози скасовуються? Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на Новий рік

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Свято обіцяють із відлигою Новина оновлена 25 грудня 2021, 11:44
Свято обіцяють із відлигою

Україну накриють опади — їх із 31 грудня на 1 січня не буде лише у кількох регіонах.

Ще три дні тому синоптичні сайти України прогнозували у Новий рік серйозні заморозки — за даними доходило до -21 градуса у Львові. Вже цієї суботи дані — зовсім інші. У більшості регіонів передбачають плюсову погоду та опади.

"Телеграф" розібрався, що ж обіцяють синоптики Україні в Новий рік спираючись на дані сайтів Sinoptik та Gismeteo.

У західній частині України, яка мала демонструвати в новорічну ніч рекордно низькі температури, прогноз обіцяє дощ у Львові і до +4 вдень.

Січень Львів зустріне теплими +5 та зливами.

Про характер погоди на сході України можна судити за Харковом. Після сильних морозів, які будуть у місті цими вихідними, настане відлига. У Новий рік температура буде трохи вище нуля вдень і невеликий мінус близько 2-3 градусів вночі, очікується сніг, що переходить у дощ.

На півдні Новий рік не потішить гарною погодою, але зазначимо, що це один із небагатьох регіонів, де у цей день буде хмарно, але не буде дощ. В Одесі напередодні свята прогнозують до +6 вдень, а вже у січні можуть розпочатися дощі.

У столиці України, куди багато українців приїжджають помилуватися головною ялинкою країни, погода тішити не планує. У Києві синоптики обіцяють опади у вигляді снігу чи дощу, вночі невеликі заморозки, а вдень плюсову температуру.

Зробити Новий рік приємнішим допоможуть кілька рекомендацій від "Телеграфу". Раніше публікували поради експертів як правильно підготуватися до зустрічі свята та загадати бажання. Уважно потрібно підійти і до вибору подарунків.

Теги:
#Погода #Сніг #Дощ #Новий рік #Прогноз погоди
Свято обіцяють із відлигою
Україна
Морози скасовуються? Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на Новий рік
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Свято обіцяють із відлигою
Морози скасовуються? Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на Новий рік
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