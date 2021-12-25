Морозы отменяются? Синоптики кардинально изменили прогноз погоды на Новый год

Украину накроют осадки — их с 31 декабря на 1 января не будет только в нескольких регионах.

Еще три дня назад синоптические сайт Украины прогнозировали в Новый год серьезные заморозки — согласно данным доходило до -21 градуса во Львове. Уже в эту субботу данные — совершенно иные. В большинстве регионов предполагают плюсовую погоду и осадки.

"Телеграф" разобрался, что же обещают синоптики Украине в Новый год опираясь на данные сайтов Sinoptik и Gismeteo.

В западной части Украины, которая должна была демонстрировать в новогоднюю ночь рекордно низкие температуры, прогноз обещает дождь во Львове и до +4 днем.

Январь Львов встретит теплыми +5 и проливными дождями.

О характере погоды на востоке Украины можно судить по Харькову. После сильных морозов, которые будут в городе на этих выходных, наступит оттепель. В Новый год температура будет чуть выше нуля днем и небольшой "минус" около 2-3 градусов ночью, ожидается снег, переходящий в дождь.

На юге Новый год не побалует хорошей погодой, но отметим, что это один из немногих регионов, где в этот день будет облачно, но не дождливо. В Одессе в канун праздника прогнозируют до +6 днем, а уже в январе могут начаться дожди.

В столице Украины, куда многие украинцы приезжают полюбоваться на главную елку страны, погодой радовать не планирует. В Киеве синоптики обещают осадки в виде снега или дождя, ночью небольшие заморозки, а днем — плюсовую температуру.

Сделать Новый год приятнее поможет несколько рекомендаций от "Телеграфа". Ранее публиковали советы экспертов как правильно подготовиться к встрече праздника и загадать желание. Внимательно нужно подойти и к выбору подарков.