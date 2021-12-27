Новый год с оттепелью: какой будет погода в Украине на этой неделе

Синоптик рассказал, с какой погоды начнется новый год для украинцев

В Украине, где в скором времени ожидается спад морозов и потепление, неделя с 27 декабря по 2 января удивит скачками температуры и разнообразием осадков. Как сообщает "Телеграфе", об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на ресурсе "Метеопрог".

По его словам, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Циклон принесет в нашу страну снег и мокрый снег, тогда как на юге – ожидаются дождливые дни. Столбики термометров в этот период будут подниматься выше, чем в предыдущие годы, а накануне Нового года и вовсе есть вероятность оттепели.

Погода в Украине 27 декабря

В понедельник, 27 декабря, еще будет преобладать "лирическая" погода – с морозом и солнцем. В большинстве областей будет сухо, кроме Одесской, Николаевской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой – там есть вероятность осадков в виде снега, мокрого снега. Ночью столбики термометров будут достигать -15-10 градусов, но в низинах, балках и долинах рек может быть и 20-16 градусов мороза. Днем же ожидается 8-3 градусов с отметкой "минус", на юге – от 0 до 5 градусов мороза.

Погода в Украине 28 декабря

Со вторника, 28 декабря, синоптик предупреждает о резком ухудшении погоды в Украине. Усилится ветер, вероятны метели и снежные заносы, а на дорогах ситуация усложнится из-за гололедицы. В ночные часы ожидается температура воздуха от -18 до -7 градусов, дневные – от -2 до -7, на юге – на несколько градусов выше.

Карта УкрГМЦ на 28.12.2021. Источник: meteo.gov.ua

Погода в Украине 29 декабря

Со среды, 29 декабря, осадков станет меньше, а самые сильные снегопады возможны на Харьковщине, Днепропетровщине и Луганщине. Ночью будет от 2 до 13 градусов мороза, днем – от 0 до -5, в Крыму – до 5 градусов тепла.

Читайте также: Категория Украина Морозы отменяются? Синоптики кардинально изменили прогноз погоды на Новый год Украину накроют осадки — их с 31 декабря на 1 января не будет только в нескольких регионах.

Погода в Украине 30 декабря

Четверг, 30 декабря, ожидается более теплым, со снегом и моросью. Ночные градусы достигнут -5-0 градусов, кроме севера Левобережья – там мороз до 13 градусов. Днем же столбики термометров будут колебаться около 0 и достигнут "плюса", максимум возможно до +8 градусов.

Читайте также: Категория Украина Снега не дождемся: какой будет погода на Рождество в Украине Синоптик рассказала, когда в Украину придет суровая зима с морозами

Погода в Украине 31 декабря

Последний день 2021 года, пятница 31 декабря, в Украине будет довольно теплым. Могут пройти дожди, а вот снег вероятно будет таять. О дневных и ночных осадках накануне Нового года предупреждает карта Украинского гидрометеорологического центра. Ожидается от -1 до +4 градусов, но в южных регионах, как обычно, на несколько градусов выше.

Карта УкрГМЦ на 31.12.2021. Источник: meteo.gov.ua

Погода в Украине 1 января

Первый день 2022 года, суббота 1 января, будет более насыщенным осадками. Возможны дожди, мокрый снег, ветер усилится. Температурный фон будет находится в пределах от 0 до +5 градусов.

Погода в Украине 2 января

В воскресенье, 2 января, в центре и на западе страны будет преобладать сухая погода, в других областях еще продолжатся осадки. Все еще будет довольно теплая погода, но в западные регионы может вернуться незначительный "минус".

Читайте также: Категория Украина Когда Украину накроют морозы до 15 градусов и ниже: прогноз Со второй недели января в Украину придет настоящая зима — с морозом и метелью

Напомним, в конце декабря 2021 года в Украину пришла настоящая зима. Пожалуй, самая сказочная зимняя погода наблюдалась в Карпатах. Популярнейшие курорты Драгобрат и Буковель засыпало метровым снегом: фото карпатских пейзажей впечатлили сеть.