Новый год с оттепелью: какой будет погода в Украине на этой неделе
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Синоптик рассказал, с какой погоды начнется новый год для украинцев
В Украине, где в скором времени ожидается спад морозов и потепление, неделя с 27 декабря по 2 января удивит скачками температуры и разнообразием осадков. Как сообщает "Телеграфе", об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на ресурсе "Метеопрог".
По его словам, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Циклон принесет в нашу страну снег и мокрый снег, тогда как на юге – ожидаются дождливые дни. Столбики термометров в этот период будут подниматься выше, чем в предыдущие годы, а накануне Нового года и вовсе есть вероятность оттепели.
Погода в Украине 27 декабря
В понедельник, 27 декабря, еще будет преобладать "лирическая" погода – с морозом и солнцем. В большинстве областей будет сухо, кроме Одесской, Николаевской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой – там есть вероятность осадков в виде снега, мокрого снега. Ночью столбики термометров будут достигать -15-10 градусов, но в низинах, балках и долинах рек может быть и 20-16 градусов мороза. Днем же ожидается 8-3 градусов с отметкой "минус", на юге – от 0 до 5 градусов мороза.
Погода в Украине 28 декабря
Со вторника, 28 декабря, синоптик предупреждает о резком ухудшении погоды в Украине. Усилится ветер, вероятны метели и снежные заносы, а на дорогах ситуация усложнится из-за гололедицы. В ночные часы ожидается температура воздуха от -18 до -7 градусов, дневные – от -2 до -7, на юге – на несколько градусов выше.
Погода в Украине 29 декабря
Со среды, 29 декабря, осадков станет меньше, а самые сильные снегопады возможны на Харьковщине, Днепропетровщине и Луганщине. Ночью будет от 2 до 13 градусов мороза, днем – от 0 до -5, в Крыму – до 5 градусов тепла.
Погода в Украине 30 декабря
Четверг, 30 декабря, ожидается более теплым, со снегом и моросью. Ночные градусы достигнут -5-0 градусов, кроме севера Левобережья – там мороз до 13 градусов. Днем же столбики термометров будут колебаться около 0 и достигнут "плюса", максимум возможно до +8 градусов.
Погода в Украине 31 декабря
Последний день 2021 года, пятница 31 декабря, в Украине будет довольно теплым. Могут пройти дожди, а вот снег вероятно будет таять. О дневных и ночных осадках накануне Нового года предупреждает карта Украинского гидрометеорологического центра. Ожидается от -1 до +4 градусов, но в южных регионах, как обычно, на несколько градусов выше.
Погода в Украине 1 января
Первый день 2022 года, суббота 1 января, будет более насыщенным осадками. Возможны дожди, мокрый снег, ветер усилится. Температурный фон будет находится в пределах от 0 до +5 градусов.
Погода в Украине 2 января
В воскресенье, 2 января, в центре и на западе страны будет преобладать сухая погода, в других областях еще продолжатся осадки. Все еще будет довольно теплая погода, но в западные регионы может вернуться незначительный "минус".
Напомним, в конце декабря 2021 года в Украину пришла настоящая зима. Пожалуй, самая сказочная зимняя погода наблюдалась в Карпатах. Популярнейшие курорты Драгобрат и Буковель засыпало метровым снегом: фото карпатских пейзажей впечатлили сеть.
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