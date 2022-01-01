Резкая смена погоды и сильный мороз: синоптик озвучил прогноз на январь для Украины

Некоторые регионы Украины в январе ждут периоды сильного холода

В январе 2022 года в Украине погода будет капризничать: ожидаются резкие температурные перепады и большое количество осадков. Более подробный прогноз на месяц "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Как рассказал эксперт, ссылаясь на наиболее свежие расчёты прогностических моделей, атмосферная циркуляция на территории Европы в январе 2022 года будет определяться некоторыми характерными особенностями. Так, прогнозируется развитие малоподвижного высотного субтропического гребня над западной акваторией Средиземного моря, а также странами западной и центральной Европы. Тогда как приземное поле давления ожидается ниже нормы с основными центрами аномалий над Восточной Европой и северной частью Атлантического океана.

"Ожидаемый тип синоптических условий приведёт к тому, что в странах Средиземноморья будет мало осадков и тепло. Основные же пути циклонов будут проходить через Британские острова, Скандинавский полуостров и далее на восток через Украину и Европейскую территорию России, где осадков прогнозируется повышенное количество по сравнению с январской нормой. То есть, установится явно выраженный западный перенос воздушных масс", — сообщил Кибальчич.

Прогноз погоды на январь 2022 года для Украины

Что касается непосредственно территории Украины, то в связи с вышеизложенной ситуацией, погодные условия в январе будут весьма переменчивыми. Как пояснил синоптик, это будет выражаться в резких колебаниях температуры воздуха, атмосферного давления и повышенном количестве осадков.

"Причём, осадки будут как в виде снега, так и в виде дождя. Снежный покров также будет испытывать колебания за счёт периодических оттепелей, а в южных регионах страны и Крыму его установление вообще маловероятно", — добавил эксперт.

Наряду с этим, ожидаются частые туманы и достаточно много дней с порывистым ветром.

Среднемесячная температура воздуха, по прогнозу Кибальчича, окажется на 1-2 градуса выше нормы. Кроме того, в течение месяца не исключены кратковременные периоды сильных похолоданий, особенно на Левобережной части Украины.

Прогнозируемое поле температуры воздуха в Европе на январь 2022 года, согласно климатической модели CFSv2

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптик назвала дату резкого похолодания в Украине в начале января 2022 года. Есть вероятность прихода суровой зимы с морозами и снежными заносами.