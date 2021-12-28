Одна половина України зустріне Новий рік із дощами, інша – зі снігом: докладний прогноз погоди на свята

Синоптик розповів, які опади очікувати українцям 31 грудня та 1 січня

Більшість регіонів України зустрічатимуть Новий рік із дощами та потеплінням. Детальний прогноз на 31 грудня 2021 року та 1 січня 2022 року "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у новорічний період погодні умови в нашій країні очікуються нестійкими за рахунок циклонічної діяльності. Переважатимуть вологі та теплі повітряні маси атлантичного й середземноморського походження. У зв’язку з цим, пояснює синоптик, практично по всій країні температура повітря суттєво підвищиться аж до відлиги.

Де на Новий рік в Україні буде дощ

Кібальчич прогнозує 31 грудня та 1 січня опади по всій країні. У західних, південних та частково центральних областях спостерігатиметься мокрий сніг із переходом у дощ та щільні тумани. Синоптик зазначає, що такі погодні умови негативно позначаться на сніговому покриві, що призведе до його суттєвого зменшення та ущільнення.

Де на Новий рік в Україні буде сніг

А ось мешканцям Лівобережної частини країни пощастить більше, додає експерт. Тут опади найімовірніше випадуть у вигляді снігу та мокрого снігу без переходу в дощ. Тому у східних та північно-східних областях сніговий покрив навпаки збільшиться, йдеться у прогнозі Кібальчича.

Яким буде мороз на Новий рік в Україні

Як повідомив синоптик, уночі 31 грудня найхолодніше буде в східній і південно-східній частинах країни. Тут за умов поля підвищеного тиску і малохмарного неба слід очікувати значення від -10 до -15 градусів, місцями у знижених ділянках рельєфу можливо до -18-20. У цей же час на заході та північному заході України почнеться суттєве потепління, тому протягом ночі температура становитиме від -2 до +3 градусів.

Тоді як днем 31 грудня тепло пошириться на більшу частину країни і стовпчики термометрів покажуть значення від -1 до +4 градусів.

У саму новорічну ніч і вдень 1 січня температурний фон по країні збережеться близько 0 градусів. А от на крайньому заході України повітря прогріється вдень до 3-5 градусів тепла.

Кібальчич додав, що прогнозовану температуру повітря новорічної ночі по Україні та Східній Європі відображає карта.

Прогноз температури повітря на 31.12.2021

Також синоптик розповів, що у святкові дні вітер переважатиме західного та південно-західного спрямування, 5-10 м/с. Атмосферний тиск виявиться загалом трохи нижчим за норму.

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