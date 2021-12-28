Одна половина України зустріне Новий рік із дощами, інша – зі снігом: докладний прогноз погоди на свята
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Синоптик розповів, які опади очікувати українцям 31 грудня та 1 січня
Більшість регіонів України зустрічатимуть Новий рік із дощами та потеплінням. Детальний прогноз на 31 грудня 2021 року та 1 січня 2022 року "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, у новорічний період погодні умови в нашій країні очікуються нестійкими за рахунок циклонічної діяльності. Переважатимуть вологі та теплі повітряні маси атлантичного й середземноморського походження. У зв’язку з цим, пояснює синоптик, практично по всій країні температура повітря суттєво підвищиться аж до відлиги.
Де на Новий рік в Україні буде дощ
Кібальчич прогнозує 31 грудня та 1 січня опади по всій країні. У західних, південних та частково центральних областях спостерігатиметься мокрий сніг із переходом у дощ та щільні тумани. Синоптик зазначає, що такі погодні умови негативно позначаться на сніговому покриві, що призведе до його суттєвого зменшення та ущільнення.
Де на Новий рік в Україні буде сніг
А ось мешканцям Лівобережної частини країни пощастить більше, додає експерт. Тут опади найімовірніше випадуть у вигляді снігу та мокрого снігу без переходу в дощ. Тому у східних та північно-східних областях сніговий покрив навпаки збільшиться, йдеться у прогнозі Кібальчича.
Яким буде мороз на Новий рік в Україні
Як повідомив синоптик, уночі 31 грудня найхолодніше буде в східній і південно-східній частинах країни. Тут за умов поля підвищеного тиску і малохмарного неба слід очікувати значення від -10 до -15 градусів, місцями у знижених ділянках рельєфу можливо до -18-20. У цей же час на заході та північному заході України почнеться суттєве потепління, тому протягом ночі температура становитиме від -2 до +3 градусів.
Тоді як днем 31 грудня тепло пошириться на більшу частину країни і стовпчики термометрів покажуть значення від -1 до +4 градусів.
У саму новорічну ніч і вдень 1 січня температурний фон по країні збережеться близько 0 градусів. А от на крайньому заході України повітря прогріється вдень до 3-5 градусів тепла.
Кібальчич додав, що прогнозовану температуру повітря новорічної ночі по Україні та Східній Європі відображає карта.
Також синоптик розповів, що у святкові дні вітер переважатиме західного та південно-західного спрямування, 5-10 м/с. Атмосферний тиск виявиться загалом трохи нижчим за норму.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну прийшла негода. Деякі міста замело, а на трасах – транспортний колапс. У мережі активно публікують фото наслідків снігопаду на гірських дорогах.
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