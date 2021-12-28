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Одна половина України зустріне Новий рік із дощами, інша – зі снігом: докладний прогноз погоди на свята

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Новий рік цього року Україна зустрічатиме з відлигою
Новий рік цього року Україна зустрічатиме з відлигою

Синоптик розповів, які опади очікувати українцям 31 грудня та 1 січня

Більшість регіонів України зустрічатимуть Новий рік із дощами та потеплінням. Детальний прогноз на 31 грудня 2021 року та 1 січня 2022 року "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у новорічний період погодні умови в нашій країні очікуються нестійкими за рахунок циклонічної діяльності. Переважатимуть вологі та теплі повітряні маси атлантичного й середземноморського походження. У зв’язку з цим, пояснює синоптик, практично по всій країні температура повітря суттєво підвищиться аж до відлиги.

Де на Новий рік в Україні буде дощ

Кібальчич прогнозує 31 грудня та 1 січня опади по всій країні. У західних, південних та частково центральних областях спостерігатиметься мокрий сніг із переходом у дощ та щільні тумани. Синоптик зазначає, що такі погодні умови негативно позначаться на сніговому покриві, що призведе до його суттєвого зменшення та ущільнення.

Де на Новий рік в Україні буде сніг

А ось мешканцям Лівобережної частини країни пощастить більше, додає експерт. Тут опади найімовірніше випадуть у вигляді снігу та мокрого снігу без переходу в дощ. Тому у східних та північно-східних областях сніговий покрив навпаки збільшиться, йдеться у прогнозі Кібальчича.

Яким буде мороз на Новий рік в Україні

Як повідомив синоптик, уночі 31 грудня найхолодніше буде в східній і південно-східній частинах країни. Тут за умов поля підвищеного тиску і малохмарного неба слід очікувати значення від -10 до -15 градусів, місцями у знижених ділянках рельєфу можливо до -18-20. У цей же час на заході та північному заході України почнеться суттєве потепління, тому протягом ночі температура становитиме від -2 до +3 градусів.

Тоді як днем 31 грудня тепло пошириться на більшу частину країни і стовпчики термометрів покажуть значення від -1 до +4 градусів.

У саму новорічну ніч і вдень 1 січня температурний фон по країні збережеться близько 0 градусів. А от на крайньому заході України повітря прогріється вдень до 3-5 градусів тепла.

Кібальчич додав, що прогнозовану температуру повітря новорічної ночі по Україні та Східній Європі відображає карта.

Прогноз температури повітря на 31.12.2021
Прогноз температури повітря на 31.12.2021

Також синоптик розповів, що у святкові дні вітер переважатиме західного та південно-західного спрямування, 5-10 м/с. Атмосферний тиск виявиться загалом трохи нижчим за норму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну прийшла негода. Деякі міста замело, а на трасах – транспортний колапс. У мережі активно публікують фото наслідків снігопаду на гірських дорогах.

Теги:
#Україна #Погода #Новий рік
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