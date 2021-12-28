Одна половина Украины встретит Новый год с дождями, другая – со снегом: подробный прогноз погоды на праздники

Синоптик рассказал, какие осадки ожидать украинцам 31 декабря и 1 января

Большинство регионов Украины будут встречать Новый год с дождями и потеплением. Подробный прогноз на 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в новогодний период погодные условия в нашей стране ожидаются неустойчивыми за счёт циклонической деятельности. Преобладать будут влажные и тёплые воздушные массы атлантического и средиземноморского происхождения. В связи с этим, поясняет синоптик, практически по всей стране температура воздуха существенно повысится вплоть до оттепели.

Где на Новый год в Украине будет дождь

Кибальчич прогнозирует 31 декабря и 1 января осадки по всей стране. В западных, южных и частично центральных областях будет наблюдаться мокрый снег с переходом в дождь и плотные туманы. Синоптик отмечает, что такие погодные условия негативно скажутся на снежном покрове, что приведёт к его существенному уменьшению и уплотнению.

Где на Новый год в Украине будет снег

А вот жителям Левобережной части страны повезёт больше, добавляет эксперт. Здесь осадки наиболее вероятно выпадут в виде снега и мокрого снега без перехода в дождь. Поэтому в восточных и северо-восточных областях снежный покров наоборот увеличится, говорится в прогнозе Кибальчича.

Каким будет мороз на Новый год в Украине

Как сообщил синоптик, ночью 31 декабря наиболее холодно будет в восточной и юго-восточной частях страны. Здесь в условиях поля повышенного давления и малооблачного неба следует ожидать значения от -10 до -15 градусов, местами в пониженных участках рельефа возможно до -18-20. В это же время на западе и северо-западе Украины начнётся существенное потепление, поэтому в течение ночи температура составит от -2 до +3 градусов.

Тогда как днём 31 декабря тепло распространится на большую часть страны и столбики термометров покажут значения в пределах от -1 до +4 градусов.

В саму новогоднюю ночь и днём 1 января температурный фон по стране сохранится около 0 градусов. А вот на крайнем западе Украины и вовсе воздух прогреется днём до 3-5 градусов тепла.

Кибальчич добавил, что прогнозируемую температуру воздуха в новогоднюю ночь по Украине и Восточной Европе отображает карта.

Прогноз температуры воздуха на 31.12.2021

Также синоптик рассказал, что в праздничные дни ветер будет преобладать западного и юго-западного направления, 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется в целом немного ниже нормы.

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