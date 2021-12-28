Сніг по коліно, транспортний колапс та загроза лавин: українці зіштовхнулися з наслідками негоди (фото)

На заході, півдні та в центрі вже відчули силу стихії.

Погода в Україні, яка найближчими днями не відрізнятиметься стабільністю змінившись від серйозних морозів до відлиги до Нового року, піднесла людям низку неприємних сюрпризів. Опади та вітер зробили ситуацію небезпечною.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

На півдні, сході та в центрі України – сильний сніг, місцями дощ, налипання мокрого снігу. На Луганщині та Харківщині денний сніг може перерости у хуртовину. В Україні на дорогах — ожеледиця та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду (72 кілометри на годину). Винятком стануть лише північ та захід країни. На Вінниччині, Хмельниччині та Буковині сніг йшов уночі на вівторок. У Чернівецькій області цей снігопад став найбільшим із початку сезону. У мережі публікують фото наслідків снігопаду на гірських дорогах.

Снігові дороги Чернівецької області Зимові пейзажі 28 грудня Сніговий покрив на Буковині

Потенційну глибину снігового покриву в Україні оцінюють у 10-20 сантиметрів. Метеорологи попереджають — можуть бути порушення у роботі транспорту та системі електропостачання. Висота снігу, наприклад, на Дніпропетровщині досягла 11 см на шосту ранку. Місто стало в пробках по обидва боки Дніпра.

У Миколаєві через тривалий дощ зледеніли тротуари. Місто перетворилося на ковзанку — водіїв просять не виїжджати без серйозної потреби. Ожеледицю фіксують і на Одещині. Мерія просить не виходити надвір зайвий раз і пересуватися на напівзігнутих ногах, спираючись на всю ступню, щоб не впасти.

Дороги та тротуари покрила ожеледь у Миколаєві

У Карпатах на території Івано-Франківської та Закарпатської області ризик сходу лавин третього ступеня. У столиці України повідомляють про зниження видимості на 300-500 метрів через туман, що ускладнюється ожеледицею.

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку двох поїздів: "Київ — Новоолексіївка" та "Харків — Новоолексіївка" на 47 хвилин та дві години відповідно через снігопад. Заноси та лід на проводах викликали також перебої у роботі залізничного транспорту у західному напрямку.

Погода трохи стабілізується вже 29 грудня – у гідрометцентрі обіцяють припинення опадів у більшості регіонів. Вони збережуться на заході та сході, тоді як в інших частинах – мінлива хмарність із від'ємними температурами.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні до Нового року почнеться потепління, яке продовжиться і в січні.