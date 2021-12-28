Укр

Снег по колено, транспортный коллапс и угроза лавин: украинцы столкнулись с последствиями непогоды (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Снега стоит ждать и в среду, 29 декабря Новость обновлена 28 декабря 2021, 11:18
Снега стоит ждать и в среду, 29 декабря

На западе, юге и в центре уже ощутили силу стихии.

Погода в Украине, которая в ближайшие дни не будет отличаться стабильностью изменившись от серьезных морозов до оттепели к Новому году, преподнесла людям ряд неприятных сюрпризов. Осадки и ветер сделали ситуацию опасной.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На юге, востоке и в центре Украины — сильный снег, местами дождь, налипания мокрого снега. На Луганщине и Харьковщине дневной снег может перерасти в метель. В Украине на дорогах — гололедица и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду (72 километра в час). Исключением станут только север и запад страны. На Винничине, Хмельниччине и Буковине снег шел ночью на вторник. В Черновицкой области этот снегопад стал самым большим с начала сезона. В сети публикуют фото последствий снегопада на горных дорогах.

Снежные дороги Черновицкой области
Снежные дороги Черновицкой области
Зимние пейзажи 28 декабря
Зимние пейзажи 28 декабря
Снежный покров на Буковине
Снежный покров на Буковине

Потенциальную глубину снежного покрова в Украине оценивают в 10-20 сантиметров. Метеорологи предупреждают — могут быть нарушения в работе транспорта и системе электроснабжения. Высота снега, например, на Днепропетровщине достигла 11 см к шести утра. Город встал в пробках по обе стороны Днепра.

В Николаеве из-за продолжительного дождя обледенели тротуары. Город превратился в каток — водителей просят не выезжать без серьезной надобности. Гололед фиксируют и на Одесчине. Мэрия просит не выходить на улицу лишний раз и передвигаться на полусогнутых ногах, опираясь на всю ступню, чтобы не упасть.

Дороги и тротуары покрыл гололед в Николаеве
Дороги и тротуары покрыл гололед в Николаеве

В Карпатах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской области — риск схода лавин третьей степени. В столице Украины сообщают о снижении видимости на 300-500 метров из-за тумана, что осложняется гололедицей.

"Укрзализниця" сообщает про задержку двух поездов: "Киев — Новоалекссевка" и "Харьков — Новоалексеевка" на 47 минут и два часа соответственно из-за снегопада. Заносы и лед на проводах вызвали также перебои в работе железнодорожного транспорта в западном направлении.

Погода немного стабилизируется уже 29 декабря — в гидрометцентре обещают прекращение осадков в большинстве регионов. Они сохранятся на западе и востоке, тогда как в других частях — переменная облачность с отрицательными температурами.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине к Новому году начнется потепление, которое продолжится и в январе.

Теги:
#Погода #Снег #Потепление #Гололед #Метель
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