Снег по колено, транспортный коллапс и угроза лавин: украинцы столкнулись с последствиями непогоды (фото)

На западе, юге и в центре уже ощутили силу стихии.

Погода в Украине, которая в ближайшие дни не будет отличаться стабильностью изменившись от серьезных морозов до оттепели к Новому году, преподнесла людям ряд неприятных сюрпризов. Осадки и ветер сделали ситуацию опасной.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На юге, востоке и в центре Украины — сильный снег, местами дождь, налипания мокрого снега. На Луганщине и Харьковщине дневной снег может перерасти в метель. В Украине на дорогах — гололедица и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду (72 километра в час). Исключением станут только север и запад страны. На Винничине, Хмельниччине и Буковине снег шел ночью на вторник. В Черновицкой области этот снегопад стал самым большим с начала сезона. В сети публикуют фото последствий снегопада на горных дорогах.

Снежные дороги Черновицкой области Зимние пейзажи 28 декабря Снежный покров на Буковине

Потенциальную глубину снежного покрова в Украине оценивают в 10-20 сантиметров. Метеорологи предупреждают — могут быть нарушения в работе транспорта и системе электроснабжения. Высота снега, например, на Днепропетровщине достигла 11 см к шести утра. Город встал в пробках по обе стороны Днепра.

В Николаеве из-за продолжительного дождя обледенели тротуары. Город превратился в каток — водителей просят не выезжать без серьезной надобности. Гололед фиксируют и на Одесчине. Мэрия просит не выходить на улицу лишний раз и передвигаться на полусогнутых ногах, опираясь на всю ступню, чтобы не упасть.

Дороги и тротуары покрыл гололед в Николаеве

В Карпатах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской области — риск схода лавин третьей степени. В столице Украины сообщают о снижении видимости на 300-500 метров из-за тумана, что осложняется гололедицей.

"Укрзализниця" сообщает про задержку двух поездов: "Киев — Новоалекссевка" и "Харьков — Новоалексеевка" на 47 минут и два часа соответственно из-за снегопада. Заносы и лед на проводах вызвали также перебои в работе железнодорожного транспорта в западном направлении.

Погода немного стабилизируется уже 29 декабря — в гидрометцентре обещают прекращение осадков в большинстве регионов. Они сохранятся на западе и востоке, тогда как в других частях — переменная облачность с отрицательными температурами.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине к Новому году начнется потепление, которое продолжится и в январе.