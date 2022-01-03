Потеплішає до +11°C: погода приготувала "сюрприз" для українців
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Найтепліше буде у Франківську, Чернівцях та Херсоні
У більшості українських регіонів знову потеплішає. Вже найближчими днями показники на стовпчиках термометрів перевалять за +10 градусів.
Такі дані були оприлюднені на сайті Sinoptik.ua.
Так, згідно з наявними даними, вже у середу, 5 січня, в Ужгороді температура повітря прогріється до +10 градусів тепла. Увесь день буде хмарно, дощитиме. Ближче до обіду опади можуть послабнути, але увечері підуть з новою силою.
В Одесі також суттєво потеплішає: температура повітря удень коливатиметься від +6 до +10 градусів, уночі — не опускатиметься нижче 7 градусів з позначкою "+". Уранці небо буде похмурим, але удень та ввечері очікується сонячна погода без опадів.
У Херсоні 5 січня очікує до +11 градусів тепла, вночі — +8. По місту в першій половині дня очікується хмарна погода з проясненнями, ближче до вечора — ясно. Опадів не передбачається.
У Чернівцях також буде не по-зимовому тепло. Показники температурних стовпчиків піднімуться до +11 градусів удень, і не опускатимуться нижче +6 уночі.
Передбачається сонячна погода, без опадів.
На жителів Івано-Франківська також очікує потепління до +10 градусів. Упродовж дня буде хмарно, але без дощу. Ближче до пізнього вечора все ж ймовірні опади.
Також зазначається, що 5 січня, буде вітряно, подекуди з поривами від 15 до 24 метрів на секунду.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські синоптики надали ймовірний прогноз повернення сильних морозів до України та повідомили про різкі коливання в погодних умовах на території країни.
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