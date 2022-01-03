Потеплеет до +11°C: погода приготовила "сюрприз" для украинцев

Теплее всего будет во Франковске, Черновцах и Херсоне

В большинстве украинских регионов снова потеплеет. Уже в ближайшие дни показатели на столбиках термометров перевалят за +10 градусов.

Такие данные были опубликованы на сайте Sinoptik.ua.

Так, согласно имеющейся информации, уже в среду, 5 января, в Ужгороде температура воздуха прогреется до +10 градусов тепла. Весь день будет облачно, будет дождь. Ближе к обеду осадки могут ослабнуть, но к вечеру пойдут с новой силой.

Прогноз погоды в Ужгороде.

В Одессе также существенно потеплеет: температура воздуха будет днем колебаться от +6 до +10 градусов, ночью — не будет опускаться ниже 7 градусов с отметкой "+". Ночью и утром будет идти дождь.

Прогноз погоды в Одессе.

В Херсоне 5 января ожидается до +11 градусов тепла, ночью – +8. По городу в первой половине дня возможна облачная погода с прояснениями, ближе к вечеру ясно. Осадков не предполагается.

Прогноз погоды в Херсоне.

В Черновцах тоже будет не по-зимнему тепло. Показатели температурных столбиков поднимутся до +11 градусов днем и не будут опускаться ниже +6 ночью.

Ожидается солнечная погода, без осадков.

Прогноз погоды в Черновцах.

Жителей Ивано-Франковска также ожидает потепление до +10 градусов. На протяжении дня будет облачно, но без дождя. Ближе к позднему вечеру все же возможны осадки.

Также отмечается, что 5 января будет ветрено, кое-где с порывами от 15 до 24 метров в секунду.

Прогноз погоды в Франковске

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские синоптики предоставили вероятный прогноз возвращения сильных морозов в Украину и сообщили о резких колебаниях в погодных условиях на территории страны.