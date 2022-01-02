Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся морозы

В январе погода в Украине будет очень резко меняться

В январе 2022 года в Украине прогнозируют очень переменчивую погоду. Помимо большого количества осадков в нашей стране также ожидаются резкие температурные скачки.

Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Эксперт говорит, что такие погодные условия в Украине будут объясняться переносом воздушных масс и циклонами, которые накроют Британию, Скандинавию, пройдут на восток через Украину и Европейскую территорию России.

Кибальчич отмечает, что осадки в Украине будут как в виде снега, так и в виде дождя. При этом снежный покров не будет стабилен из-за периодических оттепелей, а местами он вообще маловероятен. Речь о Крыме и южных регионах Украины.

Вместе с этим, в январе в Украине будут частыми туманы и порывистый ветер.

В Украине станет ощутимо прохладнее уже с 6-го января

Добавим, что ближайший январский температурный скачок произойдет в Украине на следующей неделе. Так, согласно данным sinoptik.ua, на Рождество, 7 января, в Киеве, Днепре, Харькове, Виннице, Львове и некоторых других городах температура воздуха упадет до -2 -5 градусов мороза, хотя за день до этого во всех городах будет от +2 до +5 градусов выше ноля. Снижение температуры воздуха будет сопровождаться туманом и, местами, порывами ветра.

Температурный скачок ожидается сразу в нескольких городах

Напомним, что перед Новым годом в Украине также наблюдались значительные перепады погоды. И если за несколько дней до праздника в большинстве городов падал снег и образовался красивый снежный покров, то в новогоднюю ночь от него практически не осталось следа.