"Легкий плюс" днем и сильные морозы ночью: какой будет погода в Украине 2 января

Первый месяц года принесет украинцам "мягкую" погоду.

В Украине после нескольких дней сильных морозов наступил период относительно теплой погоды.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков плюсовая температура будет удерживаться в большинстве регионов страны вплоть до Рождества.

В некоторых областях, впрочем, столбик термометра может опускаться днем до -1 градуса.

По данным на 2 января, на большей части территории Украины стоит ожидать 0…+3 градуса по Цельсию. На Западе будет чуть теплее и местам воздух может прогреться до +5…+7 градусов.

В Восточных и Северных регионах будет немного прохладней, там стоит ждать -1…+1 градуса.

Ночью же температура может падать местами до -6 градусов, но по большей части она будет оставаться в пределах 0…-3 градусов.

Осадков в воскресенье ждать не стоит, однако переменчивая облачность будет сохраняться весь день.

Погода в Украине 2 января

Ситуация изменится уже с понедельника, когда на Западе и Востоке страны пройдут заметные осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики также предупредили, что в ряде восточных областей ночью стоит ждать сильных ночных заморозков вплоть до -13 градусов, однако днем столбик термометра вновь вернется в "плюс".

Погода в Украине 3 января

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали "Телеграфу", что украинцам в январе не стоит ждать стабильной погоды. Температура воздуха в течение месяца будет подниматься и падать, зато будет много осадков как в виде снега, так и дождя.