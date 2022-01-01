"Легкий плюс" вдень та сильні морози вночі: якою буде погода в Україні 2 січня

Перший місяць року принесе українцям "м’яку" погоду.

В Україні після кількох днів сильних морозів настав період теплої погоди.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, плюсова температура утримуватиметься в більшості регіонів країни аж до Різдва.

Проте у деяких областях стовпчик термометра може опускатися вдень до -1 градуса.

За даними на 2 січня, на більшій частині території України варто очікувати 0…+3 градуси за Цельсієм. На Заході буде трохи тепліше і місцям повітря може прогрітися до +5…+7 градусів.

У Східних та Північних регіонах буде трохи прохолодніше, там варто чекати -1…+1 градус.

Вночі температура може падати місцями до -6 градусів, але здебільшого вона залишатиметься в межах 0…-3 градусів.

Опадів у неділю чекати не варто, проте мінлива хмарність зберігатиметься весь день.

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Ситуація зміниться вже з понеділка, коли на Заході та Сході країни пройдуть помітні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Синоптики також попередили, що у низці східних областей вночі варто чекати сильних нічних заморозків аж до -13 градусів, проте вдень стовпчик термометра знову повернеться у "плюс".

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Як повідомлялося раніше, синоптики розповіли "Телеграфу", що українцям у січні не варто чекати стабільної погоди. Температура повітря протягом місяця підійматиметься і падатиме, зате буде багато опадів як у вигляді снігу, так і дощу.