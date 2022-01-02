Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться морози

У січні погода в Україні дуже різко змінюватиметься

У січні 2022 року в Україні прогнозують дуже мінливу погоду. Окрім великої кількості опадів у нашій країні також очікуються різкі температурні стрибки.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Експерт каже, що такі погодні умови в Україні будуть пояснюватися перенесенням повітряних мас та циклонами, які накриють Британію, Скандинавію, пройдуть на схід через Україну та Європейську територію Росії.

Кібальчич зазначає, що опади в Україні будуть як у вигляді снігу, так і дощу. При цьому сніговий покрив не буде стабільним через періодичні відлиги, а місцями він взагалі малоймовірний. Мова про Крим та південні регіони України.

Водночас у січні в Україні будуть частими тумани та поривчастий вітер.

В Україні стане відчутно прохолодніше вже з 6 січня

Додамо, що найближчий січневий температурний стрибок відбудеться в Україні наступного тижня. Так, згідно з даними sinoptik.ua, на Різдво, 7 січня, у Києві, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові та деяких інших містах температура повітря впаде до -2 -5 градусів морозу, хоча за день до цього у всіх містах буде від + 2 до +5 градусів вище нуля. Зниження температури повітря супроводжуватиметься туманом та місцями поривами вітру.

Температурний стрибок очікується одразу у кількох містах

Нагадаємо, що перед Новим роком в Україні також спостерігалися значні перепади погоди. І якщо за кілька днів до свята у більшості міст падав сніг і утворився гарний сніговий покрив, то у новорічну ніч від нього практично не залишилося сліду.