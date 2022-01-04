Погода готовит сюрприз украинцам на Рождество: прогноз синоптиков и карта

Без температурного перепада на этой неделе не обошлось

Синоптики прогнозируют в Украине переменную погоду в январе — оттепель будет сменяться морозом, а также ожидается значительное количество осадков. Первый резкий температурный скачок ждет нашу страну на Рождество.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua.

Так, уже 7 января, в Киеве, Днепре, Харькове, Виннице, Львове и некоторых других городах температура воздуха упадет до -2 -7 градусов мороза, хотя еще в среду, 5 января, в указанных городах будет от +2 до +5 градусов тепла. Морозная погода будет сопровождаться туманом и местами, сильными порывами ветра.

По данным "Укргидрометцентра", существенных осадков на Рождество по всей территории Украины не будет, но и солнечную погоду ожидать не стоит. Во всех регионах страны будет облачно.

По состоянию на вторник, 4 января, в Украине погода для зимы достаточно теплая. Местами столбики термометров показывают более 10 градусов выше нуля. Речь идет о части западных и южных областей, где точно будет тепло еще несколько дней.

Напомним, что на Новый год в Украине наблюдался существенный перепад температуры. Если за несколько дней до 31 декабря в большинстве городов падал снег и образовался хороший снежный покров, то в новогоднюю ночь от него практически не осталось следа.