Укр

Погода готовит сюрприз украинцам на Рождество: прогноз синоптиков и карта

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Рождество в Украине будет морозным Новость обновлена 04 января 2022, 12:38
Рождество в Украине будет морозным

Без температурного перепада на этой неделе не обошлось

Синоптики прогнозируют в Украине переменную погоду в январе — оттепель будет сменяться морозом, а также ожидается значительное количество осадков. Первый резкий температурный скачок ждет нашу страну на Рождество.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua.

Так, уже 7 января, в Киеве, Днепре, Харькове, Виннице, Львове и некоторых других городах температура воздуха упадет до -2 -7 градусов мороза, хотя еще в среду, 5 января, в указанных городах будет от +2 до +5 градусов тепла. Морозная погода будет сопровождаться туманом и местами, сильными порывами ветра.

По данным "Укргидрометцентра", существенных осадков на Рождество по всей территории Украины не будет, но и солнечную погоду ожидать не стоит. Во всех регионах страны будет облачно.

По состоянию на вторник, 4 января, в Украине погода для зимы достаточно теплая. Местами столбики термометров показывают более 10 градусов выше нуля. Речь идет о части западных и южных областей, где точно будет тепло еще несколько дней.

Напомним, что на Новый год в Украине наблюдался существенный перепад температуры. Если за несколько дней до 31 декабря в большинстве городов падал снег и образовался хороший снежный покров, то в новогоднюю ночь от него практически не осталось следа.

Теги:
#Украина #Погода #Укргидрометцентр #Рождество #6 января #7 января
Рождество в Украине будет морозным
Украина
Погода готовит сюрприз украинцам на Рождество: прогноз синоптиков и карта
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