В Україні різко зміниться погода: які регіони накриють морози на Різдво

Половина України у різдвяні дні залишиться без снігу

В Україні після значного потепління очікується похолодання з 7 січня, Різдва Христового. Детальніше про прогноз погоди на 6 та 7 січня у коментарі "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня

Так, 6 січня, у четвер, погода на всій території країни буде ще відносно теплою. Середні та максимальні температури, за словами синоптика, перевищуватимуть кліматичну норму. Протягом дня очікується від 0 до +5 градусів, тоді як на півдні та у Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до 7-12 градусів тепла.

Істотних опадів у четвер українцям чекати не варто. Лише в районах Прикарпаття й Карпат випадатиме невеликий мокрий сніг і дощ.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня

Починаючи з 7 січня, повідомляє Кібальчич, за рахунок вторгнення холодної повітряної маси з півночі з боку Скандинавського півострова почнеться поступове зниження температури повітря по всій території України. Водночас посилюватиметься антициклон, тобто поступово почне підвищуватися атмосферний тиск, починаючи із західних областей. У зв’язку з цим, пояснює синоптик, 7 січня не очікується опадів. Однак у північних, східних і місцями у західних регіонах спостерігатиметься невеликий сніг і мокрий сніг.

У п’ятницю, 7 січня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -3 до +2 градусів. На півдні та Кримському півострові, традиційно, тепліше: там від 0 до 5 градусів із позначкою "плюс".

Ближче до суботи, 8 січня, негативні температури охоплять більшу частину країни: вже ввечері 7 січня температура знизиться до 1-6 градусів морозу. На високогір’ї Карпат холодніше: вночі 7 січня очікується -7-12 градусів, а вдень — від 2 до 7 градусів морозу.

Атмосферний тиск у період Різдва, за даними синоптика, буде на 2-3 одиниці вище за норму і складе 1020-1025 гПа.

Коли в Україну повернеться мороз

Як розповів синоптик, період аномального потепління, який затягнувся з Нового року, закінчиться якраз у різдвяні дні. Тобто після 6-7 січня температурний фон повернеться в норму.

Разом із похолоданням в Україні посилиться вітер північного та північно-західного напрямку, який досягатиме до 7-12 м/с, подекуди можливі пориви 15-20 м/с.

"Загалом погода на Різдво 7 січня в Україні переважно буде сухою, зимовою і досить прохолодною за рахунок посилення вітру", — прогнозує синоптик.

Де на Різдво в Україні буде сніг

Сніговий покрив, відзначив Кібальчич, у святкові дні залишиться у північних, східних областях і Карпатах, але не буде снігу в південних, західних і центральних регіонах. Це з тим, що у багатьох районах сніг розтанув під час відлиги.

Нового снігопаду, за прогнозом Кібальчича, не очікується. Тож половина України зустрічатиме Різдво без снігового покриву.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики Укргідрометцентру склали прогноз погоди на Різдво для всіх регіонів України. Як свідчить карта, у більшості областей у святкові дні буде сухо та хмарно.