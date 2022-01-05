В Україні різко зміниться погода: які регіони накриють морози на Різдво
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Половина України у різдвяні дні залишиться без снігу
В Україні після значного потепління очікується похолодання з 7 січня, Різдва Христового. Детальніше про прогноз погоди на 6 та 7 січня у коментарі "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди в Україні на 6 січня
Так, 6 січня, у четвер, погода на всій території країни буде ще відносно теплою. Середні та максимальні температури, за словами синоптика, перевищуватимуть кліматичну норму. Протягом дня очікується від 0 до +5 градусів, тоді як на півдні та у Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до 7-12 градусів тепла.
Істотних опадів у четвер українцям чекати не варто. Лише в районах Прикарпаття й Карпат випадатиме невеликий мокрий сніг і дощ.
Прогноз погоди в Україні на 7 січня
Починаючи з 7 січня, повідомляє Кібальчич, за рахунок вторгнення холодної повітряної маси з півночі з боку Скандинавського півострова почнеться поступове зниження температури повітря по всій території України. Водночас посилюватиметься антициклон, тобто поступово почне підвищуватися атмосферний тиск, починаючи із західних областей. У зв’язку з цим, пояснює синоптик, 7 січня не очікується опадів. Однак у північних, східних і місцями у західних регіонах спостерігатиметься невеликий сніг і мокрий сніг.
У п’ятницю, 7 січня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -3 до +2 градусів. На півдні та Кримському півострові, традиційно, тепліше: там від 0 до 5 градусів із позначкою "плюс".
Ближче до суботи, 8 січня, негативні температури охоплять більшу частину країни: вже ввечері 7 січня температура знизиться до 1-6 градусів морозу. На високогір’ї Карпат холодніше: вночі 7 січня очікується -7-12 градусів, а вдень — від 2 до 7 градусів морозу.
Атмосферний тиск у період Різдва, за даними синоптика, буде на 2-3 одиниці вище за норму і складе 1020-1025 гПа.
Коли в Україну повернеться мороз
Як розповів синоптик, період аномального потепління, який затягнувся з Нового року, закінчиться якраз у різдвяні дні. Тобто після 6-7 січня температурний фон повернеться в норму.
Разом із похолоданням в Україні посилиться вітер північного та північно-західного напрямку, який досягатиме до 7-12 м/с, подекуди можливі пориви 15-20 м/с.
"Загалом погода на Різдво 7 січня в Україні переважно буде сухою, зимовою і досить прохолодною за рахунок посилення вітру", — прогнозує синоптик.
Де на Різдво в Україні буде сніг
Сніговий покрив, відзначив Кібальчич, у святкові дні залишиться у північних, східних областях і Карпатах, але не буде снігу в південних, західних і центральних регіонах. Це з тим, що у багатьох районах сніг розтанув під час відлиги.
Нового снігопаду, за прогнозом Кібальчича, не очікується. Тож половина України зустрічатиме Різдво без снігового покриву.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики Укргідрометцентру склали прогноз погоди на Різдво для всіх регіонів України. Як свідчить карта, у більшості областей у святкові дні буде сухо та хмарно.
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