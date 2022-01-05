В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
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Половина Украины в рождественские дни останется без снега
В Украине после значительного потепления грядет похолодание с 7 января, Рождества Христова. Подробнее о прогнозе погоды на 6 и 7 января в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Прогноз погоды в Украине на 6 января
Так, 6 января, в четверг, погода по всей территории страны будет еще относительно теплой. Средние и максимальные температуры, по словам синоптика, будут превышать климатическую норму. В течение дня ожидается от 0 до +5 градусов, тогда как на юге и в Крыму столбики термометров могут подняться до 7-12 градусов тепла.
Существенных осадков в четверг украинцам ждать не стоит. Только лишь в районах Прикарпатья и Карпат будет выпадать небольшой мокрый снег и дождь.
Прогноз погоды в Украине на 7 января
Начиная с 7 января, сообщает Кибальчич, за счет вторжения холодной воздушной массы с севера, со стороны Скандинавского полуострова, начнется постепенное снижение температуры воздуха по всей территории Украины. Вместе с тем, будет усиливаться антициклон, то есть постепенно начнет повышаться атмосферное давление, начиная с западных областей. В связи с этим, поясняет синоптик, 7 января не ожидается обильных осадков. Однако в северных, восточных и местами в западных регионах будет наблюдаться небольшой снег и мокрый снег.
В пятницу, 7 января, столбики термометров будут колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. На юге и Крымском полуострове, традиционно, теплее: там от 0 до 5 градусов с отметкой "плюс".
Ближе к субботе, 8 января, отрицательные температуры охватят большую часть страны: уже вечером 7 января температура снизится до 1-6 градусов мороза. На высокогорье Карпат холоднее: ночью 7 января ожидается -7-12 градусов, а днем — от 2 до 7 градусов мороза.
Атмосферное давление в период Рождества, по данным синоптика, будет на 2-3 единицы выше нормы и составит 1020-1025 гПа.
Когда в Украину вернется мороз
Как рассказал синоптик, период аномального потепления, который затянулся с Нового года, закончится как раз в рождественские дни. То есть после 6-7 января температурный фон вернется в норму.
Вместе с похолоданием в Украине усилится ветер северного и северо-западного направления, который будет достигать до 7-12 м/с, местами возможны порыв 15-20 м/с.
"В целом, погода на Рождество 7 января в Украине преимущественно будет сухой, зимней и довольно прохладной за счет усиления ветра", — прогнозирует синоптик.
Где на Рождество в Украине будет снег
Снежный покров, отметил Кибальчич, в праздничные дни останется в северных, восточных областях и Карпатах, но будет отсутствовать в южных, западных и центральных регионах. Это связано с тем, что во многих районах снег растаял за время оттепели.
Нового снегопада, по прогнозу Кибальчича, не ожидается. Так что половина Украины будет встречать Рождество без снежного покрова.
Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики Укргидрометцентра составили прогноз погоды на Рождество для всех регионов Украины. Как свидетельствует карта, в большинстве областей в праздничные дни будет сухо и облачно.
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