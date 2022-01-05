В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество

Половина Украины в рождественские дни останется без снега

В Украине после значительного потепления грядет похолодание с 7 января, Рождества Христова. Подробнее о прогнозе погоды на 6 и 7 января в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 6 января

Так, 6 января, в четверг, погода по всей территории страны будет еще относительно теплой. Средние и максимальные температуры, по словам синоптика, будут превышать климатическую норму. В течение дня ожидается от 0 до +5 градусов, тогда как на юге и в Крыму столбики термометров могут подняться до 7-12 градусов тепла.

Существенных осадков в четверг украинцам ждать не стоит. Только лишь в районах Прикарпатья и Карпат будет выпадать небольшой мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 7 января

Начиная с 7 января, сообщает Кибальчич, за счет вторжения холодной воздушной массы с севера, со стороны Скандинавского полуострова, начнется постепенное снижение температуры воздуха по всей территории Украины. Вместе с тем, будет усиливаться антициклон, то есть постепенно начнет повышаться атмосферное давление, начиная с западных областей. В связи с этим, поясняет синоптик, 7 января не ожидается обильных осадков. Однако в северных, восточных и местами в западных регионах будет наблюдаться небольшой снег и мокрый снег.

В пятницу, 7 января, столбики термометров будут колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. На юге и Крымском полуострове, традиционно, теплее: там от 0 до 5 градусов с отметкой "плюс".

Ближе к субботе, 8 января, отрицательные температуры охватят большую часть страны: уже вечером 7 января температура снизится до 1-6 градусов мороза. На высокогорье Карпат холоднее: ночью 7 января ожидается -7-12 градусов, а днем — от 2 до 7 градусов мороза.

Атмосферное давление в период Рождества, по данным синоптика, будет на 2-3 единицы выше нормы и составит 1020-1025 гПа.

Когда в Украину вернется мороз

Как рассказал синоптик, период аномального потепления, который затянулся с Нового года, закончится как раз в рождественские дни. То есть после 6-7 января температурный фон вернется в норму.

Вместе с похолоданием в Украине усилится ветер северного и северо-западного направления, который будет достигать до 7-12 м/с, местами возможны порыв 15-20 м/с.

"В целом, погода на Рождество 7 января в Украине преимущественно будет сухой, зимней и довольно прохладной за счет усиления ветра", — прогнозирует синоптик.

Где на Рождество в Украине будет снег

Снежный покров, отметил Кибальчич, в праздничные дни останется в северных, восточных областях и Карпатах, но будет отсутствовать в южных, западных и центральных регионах. Это связано с тем, что во многих районах снег растаял за время оттепели.

Нового снегопада, по прогнозу Кибальчича, не ожидается. Так что половина Украины будет встречать Рождество без снежного покрова.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики Укргидрометцентра составили прогноз погоды на Рождество для всех регионов Украины. Как свидетельствует карта, в большинстве областей в праздничные дни будет сухо и облачно.