Укр

В Украину вернутся морозы: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Стало известно, какую погоду стоит ожидать жителям Украины в ближайшие дни Новость обновлена 05 января 2022, 12:52
Стало известно, какую погоду стоит ожидать жителям Украины в ближайшие дни

Синоптики не советуют расслабляться, ведь температурные "качели" Украину покидать не спешат

Текущая неделя в Украине оказалась достаточно теплой. Несмотря на то, что "за бортом" зима, уже несколько дней удерживается теплая и дождливая погода. При этом уже в эти выходные столбики термометров быстро поползут вниз — в страну вернутся морозы, а кое-где выпадет снег.

Как в комментарии корреспонденту "Телеграфа" рассказал синоптик Игорь Кибальчич, уже к Рождеству, в Украине начнется похолодание.

По словам специалиста, именно в этот день страну накроет холодная воздушная масса, которая движется с северной стороны Скандинавского полуострова, что повлечет за собой постепенное снижение температуры воздуха во всех украинских регионах.

Указанную информацию подтверждают и данные, полученные с официального погодного сайта Sinoptik.ua.

Так, в пятницу, 7 января, столбики термометров в большей части страны днем не будут подниматься выше +2 градусов. Ночью ожидается до -3 мороза. В южных регионах Украины и в Крыму, как обычно, теплее — от 0 до 5 градусов с плюсовой отметкой.

Прогноз погоды на 7 января.
Прогноз погоды на 7 января.

Также, по данным украинского гидрометцентра, в субботу, 8 января, морозная погода охватит уже большую часть Украины.

Температура воздуха упадет до-1…-3 градусов мороза днем, и вплоть до -6…-10 ночью.

Прогноз погоды на 8 января.
Прогноз погоды на 8 января.

В воскресенье, 9 января, похолодание продолжится. В большинстве украинских регионов ожидается пасмурная зимняя погода со сплошными минусовыми отметками от -4 до -10 градусов мороза, кое-где будет снегом.

Прогноз погоды на 9 января.
Прогноз погоды на 9 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что специалисты украинского гидрометцентра обнародовали прогноз погоды, которого следует ожидать жителям страны в день Рождества Христова.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз #Синоптики #Прогноз погоды
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