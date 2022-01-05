В Украину вернутся морозы: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 50
Синоптики не советуют расслабляться, ведь температурные "качели" Украину покидать не спешат
Текущая неделя в Украине оказалась достаточно теплой. Несмотря на то, что "за бортом" зима, уже несколько дней удерживается теплая и дождливая погода. При этом уже в эти выходные столбики термометров быстро поползут вниз — в страну вернутся морозы, а кое-где выпадет снег.
Как в комментарии корреспонденту "Телеграфа" рассказал синоптик Игорь Кибальчич, уже к Рождеству, в Украине начнется похолодание.
По словам специалиста, именно в этот день страну накроет холодная воздушная масса, которая движется с северной стороны Скандинавского полуострова, что повлечет за собой постепенное снижение температуры воздуха во всех украинских регионах.
Указанную информацию подтверждают и данные, полученные с официального погодного сайта Sinoptik.ua.
Так, в пятницу, 7 января, столбики термометров в большей части страны днем не будут подниматься выше +2 градусов. Ночью ожидается до -3 мороза. В южных регионах Украины и в Крыму, как обычно, теплее — от 0 до 5 градусов с плюсовой отметкой.
Также, по данным украинского гидрометцентра, в субботу, 8 января, морозная погода охватит уже большую часть Украины.
Температура воздуха упадет до-1…-3 градусов мороза днем, и вплоть до -6…-10 ночью.
В воскресенье, 9 января, похолодание продолжится. В большинстве украинских регионов ожидается пасмурная зимняя погода со сплошными минусовыми отметками от -4 до -10 градусов мороза, кое-где будет снегом.
Ранее "Телеграф" сообщал, что специалисты украинского гидрометцентра обнародовали прогноз погоды, которого следует ожидать жителям страны в день Рождества Христова.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-