Морозы усилятся до минус 10: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшую неделю

Похолодание будет резким, но кратковременным.

Зима в Украине выдалась весьма теплой и несмотря на отдельные эпизоды сильных морозов, в большую часть времени температура воздуха удерживалась в районе ноля. Однако как считают синоптики, январь стабильной погодой похвастаться не сможет, что явно наблюдается в прогнозе на ближайшую неделю.

Как сообщает Укргидрометцентр, конец текущей недели и начало следующей будет сопровождаться теплой погодой днем и осадками в виде дождя и снега, но по ночам зима будет напоминать о себе заморозками до -7 градусов по Цельсию.

А вот морозы в страну придут с 11 января, когда температура воздуха в большинстве регионов уйдет в "минус". Так в большинстве регионов днем ожидается похолодание до -5, а в Сумской и Черниговской областях до -8 градусов.

Впрочем, на Юге и Востоке Украины столбик термометра еще подержится в районе +1…-1 градуса.

Погода 11 января

Туда холода доберутся уже 12 января, там стоит ждать похолодания до -4 градусов. На остальной части Украины температура воздуха упадет до -7 градусов.

Наибольшие морозы ощутят жители Сумской, Харьковской и Луганской областей, в среду жителям этих областей стоит быть готовыми к тому, что температура воздуха даже днем будет падать до -12 градусов.

Погода 12 января

Впрочем, по всей видимости, это похолодание, как и предыдущие, долго не продержится и уже к пятнице, 14 января, температура вновь вернется в район ноля.

Погода на неделю в Киеве

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич подтвердил "Телеграфу", что после Рождества в Украину вернутся морозы, причиной которых станет холодный фронт воздуха, идущий из Скандинавских стран.