Частину України занесе снігом, буде ускладнено рух: що кажуть синоптики (мапа)
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У західні та частково північні області повернеться білосніжна зима
Після невеликого похолодання на Різдво в Україні остаточно встановилася характерна для зими погода. Неділя, 9 січня, обіцяє бути сніжною для значної частини українських регіонів. Насамперед від снігу, а також мокрого снігу можуть постраждати Київська, Рівненська та Житомирська області. Також виявити більше пильності просять туристів у Карпатах.
"Телеграф" розповість про прогнозовану погоду, орієнтуючись на прогнози Українського гідрометцентру та сайту "Синоптик.юа".
Загальна картина
Початково в Укргідрометцентрі попередили про значне збільшення кількості опадів на Заході та Півночі країни. Вдень 9 січня слід очікувати мокрого снігу, що може призвести до масового налипання на дротах і деревах. Також в окремих регіонах не можна виключати, що сніг зрештою перетвориться на дощ.
Синоптики наголошують і на небезпеці пересування транспорту: ожеледиця планує зберігатися ще кілька днів.
Загалом прогнозується від -1° до -6°C у нічний час доби, а вдень — від -1° до +2°C. На Сході вночі можливе зниження температури до -12°C. А ось південним регіонам вдень можна розраховувати на +4-9°C.
Що у регіонах?
Київ. Згідно з інформацією "Синоптик.юа", у столиці неділя, 9 січня, буде хмарною. Вранці має розпочатися сніг, який поступово посилиться.
Цікаво, що київські патрульні навіть запровадили невелике обмеження на переміщення великогабаритного транспорту — із сьомої до десятої години ранку, щоб уникнути великих пробок у Києві.
Вінниця. У Південній Пальмірі неділя буде хмарною. На ранок прогнозується невеликий дощ, який вже на обід має припинитися. Пізніше опадів не обіцяють.
Харків. За аналогією з Києвом — дуже хмарний та похмурий день. Не виключений сніг, який може посилитися вдень, проте надвечір він повинен припинитися.
Львів. Незважаючи на похмурий початок дня, жителям та гостям Львова прогнозують ясний день вже після полудня. Спочатку в регіоні також обіцяли невелику кількість снігу.
Зазначимо, що патрульна поліція опублікувала попередження для водіїв щодо погіршення ситуації на українських дорогах. Правоохоронці кажуть, що у деяких регіонах очікується збільшення снігового покриву від 4 до 10 сантиметрів.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, якою буде погода наступного тижня та мешканцям яких регіонів варто очікувати приходу морозів.
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