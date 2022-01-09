Частину України занесе снігом, буде ускладнено рух: що кажуть синоптики (мапа)

У західні та частково північні області повернеться білосніжна зима

Після невеликого похолодання на Різдво в Україні остаточно встановилася характерна для зими погода. Неділя, 9 січня, обіцяє бути сніжною для значної частини українських регіонів. Насамперед від снігу, а також мокрого снігу можуть постраждати Київська, Рівненська та Житомирська області. Також виявити більше пильності просять туристів у Карпатах.

"Телеграф" розповість про прогнозовану погоду, орієнтуючись на прогнози Українського гідрометцентру та сайту "Синоптик.юа".

Загальна картина

Початково в Укргідрометцентрі попередили про значне збільшення кількості опадів на Заході та Півночі країни. Вдень 9 січня слід очікувати мокрого снігу, що може призвести до масового налипання на дротах і деревах. Також в окремих регіонах не можна виключати, що сніг зрештою перетвориться на дощ.

Прогноз погоди по Україні на 9 січня

Синоптики наголошують і на небезпеці пересування транспорту: ожеледиця планує зберігатися ще кілька днів.

Загалом прогнозується від -1° до -6°C у нічний час доби, а вдень — від -1° до +2°C. На Сході вночі можливе зниження температури до -12°C. А ось південним регіонам вдень можна розраховувати на +4-9°C.

Що у регіонах?

Київ. Згідно з інформацією "Синоптик.юа", у столиці неділя, 9 січня, буде хмарною. Вранці має розпочатися сніг, який поступово посилиться.

Погода у Києві

Цікаво, що київські патрульні навіть запровадили невелике обмеження на переміщення великогабаритного транспорту — із сьомої до десятої години ранку, щоб уникнути великих пробок у Києві.

Вінниця. У Південній Пальмірі неділя буде хмарною. На ранок прогнозується невеликий дощ, який вже на обід має припинитися. Пізніше опадів не обіцяють.

Погода в Одесі

Харків. За аналогією з Києвом — дуже хмарний та похмурий день. Не виключений сніг, який може посилитися вдень, проте надвечір він повинен припинитися.

Погода в Харкові

Львів. Незважаючи на похмурий початок дня, жителям та гостям Львова прогнозують ясний день вже після полудня. Спочатку в регіоні також обіцяли невелику кількість снігу.

Погода у Львові

Зазначимо, що патрульна поліція опублікувала попередження для водіїв щодо погіршення ситуації на українських дорогах. Правоохоронці кажуть, що у деяких регіонах очікується збільшення снігового покриву від 4 до 10 сантиметрів.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, якою буде погода наступного тижня та мешканцям яких регіонів варто очікувати приходу морозів.