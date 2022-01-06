Морози повертаються, але ненадовго: якою буде погода на Різдво в Україні
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У ніч на 8 січня варто чекати на сильні морози.
В Україні на Різдво зберігатиметься суха, прохолодна погода. Пізніше, як і прогнозували синоптики, до країни повернуться морози, проте ненадовго.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
7 січня у більшості регіонів стовпчик термометра показуватиме -1…+1 градус за Цельсієм. У східних регіонах буде трохи тепліше, там очікується +1…+3 градуси.
Істотних опадів на всій території України чекати не доведеться, але протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність.
У ніч на 8 січня температура повітря помітно просяде та місцями може опускатися до -10 градусів. Різке похолодання вплине на погоду вдень, проте нижче -3 температура в країні не опускатиметься.
На Півдні України стовпчик термометра взагалі може йти в "легкий плюс".
Синоптики попереджають, що у суботу сніг пройде в районі Карпат та прилеглих областей, а ось у неділю мокрий сніг варто чекати й у інших областях.
Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що після Різдва до України повернуться морози, а виною тому холодний фронт повітря, що йде з боку Скандинавії.
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