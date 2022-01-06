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Морози повертаються, але ненадовго: якою буде погода на Різдво в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українцям варто підготуватися до короткочасного похолодання
Українцям варто підготуватися до короткочасного похолодання

У ніч на 8 січня варто чекати на сильні морози.

В Україні на Різдво зберігатиметься суха, прохолодна погода. Пізніше, як і прогнозували синоптики, до країни повернуться морози, проте ненадовго.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

7 січня у більшості регіонів стовпчик термометра показуватиме -1…+1 градус за Цельсієм. У східних регіонах буде трохи тепліше, там очікується +1…+3 градуси.

Істотних опадів на всій території України чекати не доведеться, але протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність.

Погода на 7 січня
Погода на 7 січня

У ніч на 8 січня температура повітря помітно просяде та місцями може опускатися до -10 градусів. Різке похолодання вплине на погоду вдень, проте нижче -3 температура в країні не опускатиметься.

На Півдні України стовпчик термометра взагалі може йти в "легкий плюс".

Погода на 8 січня
Погода на 8 січня

Синоптики попереджають, що у суботу сніг пройде в районі Карпат та прилеглих областей, а ось у неділю мокрий сніг варто чекати й у інших областях.

Погода на 9 січня
Погода на 9 січня

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що після Різдва до України повернуться морози, а виною тому холодний фронт повітря, що йде з боку Скандинавії.

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#Україна #Погода #Прогноз погоди
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