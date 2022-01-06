Морозы возвращаются, но ненадолго: какой будет погода на Рождество в Украине
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В ночь на 8 января стоит ждать сильных морозов.
В Украине на Рождество будет сохраняться сухая, прохладная погода. Позже, как и прогнозировали синоптики, в страну вернутся морозы, однако ненадолго.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
7 января в большинстве регионов столбик термометра будет показывать -1…+1 градус по Цельсию. В восточных регионах будет немного теплее, там ожидается +1…+3 градуса.
Существенных осадков на всей территории Украины ждать не придется, но в течение суток будет наблюдаться переменчивая облачность.
В ночь на 8 января температура воздуха заметно просядет и местами может опускаться до -10 градусов. Резкое похолодание повлияет на погоду днем, однако ниже -3 температура по стране опускаться не будет.
На Юге Украины столбик термометра и вовсе может уходить в "легкий плюс".
Синоптики предупреждают, что в субботу снег пройдет в районе Карпат и прилегающих областей, а вот в воскресенье мокрый снег стоит ждать и в других областях.
Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что после Рождества в Украину вернутся морозы, а виной тому холодный фронт воздуха, идущий со стороны Скандинавии.
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