Укр

Часть Украины занесет снегом, будет осложнено движение: что говорят синоптики (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Любители снега смогут немного порадоваться Новость обновлена 09 января 2022, 09:58
Любители снега смогут немного порадоваться

В западные и частично северные области вернется белоснежная зима

После небольшого похолодания на Рождество в Украине окончательно установилась характерная для зимы погода. Воскресенье, 9 января, обещает быть снежным для значительной части украинских регионов. Прежде всего от снега, а также мокрого снега могут пострадать Киевская, Ровенская и Житомирская области. Также просят проявить больше бдительности у туристов в Карпатах.

"Телеграф" расскажет о предполагаемой погоде, ориентируясь на прогнозы Украинского гидрометцентра и сайта "Синоптик.юа".

Общая картина

Изначально в Укргидрометцентре предупредили о значительном увеличении количества осадков на западе и севере страны. Днем 9 января следует больше ожидать мокрого снега, что может привести к массовому налипанию на проводах и деревьях. Также в отдельных регионах нельзя исключать того, что снег по итогу превратится в дождь.

Прогноз погоды по Украине на 9 января
Прогноз погоды по Украине на 9 января

Синоптики подчеркивают и опасность передвижения транспорта: гололед планирует сохраняться еще несколько дней.

В целом прогнозируется от -1° до -6°С в ночное время суток, а днем — от -1° до +2°С. На Востоке ночью возможно понижение температуры до -12°С. А вот южным регионам днем можно рассчитывать на +4-9°С.

Что по регионам?

Киев. Согласно информации "Синоптик.юа", в столице воскресенье, 9 января, будет облачным. Утром должен начаться снег, что постепенно усилится.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Интересно, что киевские патрульные даже ввели небольшое ограничение на перемещение крупногабаритного транспорта — с семи до десяти часов утра, чтобы избежать больших пробок в Киеве.

Одесса. Облачным будет день и в Южной Пальмире. На утро прогнозируется небольшой дождь, который уже к обеду должен прекратиться. После осадков не обещают.

Погода в Одессе
Погода в Одессе

Харьков. По аналогии с Киевом — весьма облачный и хмурый день. Не исключен снег, который может усилиться в дневное время, однако к вечеру он должен прекратиться.

Погода в Харькове
Погода в Харькове

Львов. Несмотря на хмурое начало дня, жителям и гостям Львова прогнозируют весьма ясный день уже после полудня. Изначально в регионе также обещали небольшое количество снега.

Погода во Львове
Погода во Львове

Отметим, что патрульная полиция опубликовала предупреждение для водителей насчет ухудшения ситуации на украинских дорогах. Правоохранители говорят, что в некоторых регионах можно ожидать увеличение снежного покрова от 4 до 10 сантиметров.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, какой будет погода на следующей неделе и жителям каких регионов стоит ожидать прихода морозов.

Теги:
#Погода #Гидрометцентр #Прогноз #Снег #Мокрый снег #Прогноз погоды
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