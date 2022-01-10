Укр

Украину на неделе накроет мороз до -18°C и ледяной дождь: кому не повезет больше всего

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Морозы будут сильными, но недолгими Новость обновлена 10 января 2022, 15:08
Морозы будут сильными, но недолгими

На смену холоду быстро придет тепло, которое сопроводят мокрый снег и дождь

Не успели украинцы оправиться от обильных снегопадов, зацепивших часть регионов, и вызванных ими огромных автомобильных пробок, как погода готовит нам новый вызов. Уже 11-12 января в отдельных регионах Украины резко ударят морозы — местами до -11°С.

Такими прогнозами делится профильный сайт The Weather Channel.

Стоит отметить, что кое-где столбики термометра за сутки опустятся сразу на минимум десять градусов. Впрочем, это не помешает уже за пару дней вернуться теплу, которое будут сопровождать обильные осадки.

Каким же регионам не повезло?

Сумы. Холоднее всего будет, что прогнозировано, на севере страны. В Сумской области 12 января следует ожидать до минус 18 градусов по Цельсию. При этом еще спустя сутки морозы станут немного мягче, а уже пятницу, 14 января, местные жители встретят при нулевой температуре.

Погода в Сумах
Погода в Сумах

Чернигов. В этом регионе тоже ожидаются весьма низкие температуры — до -17°С. И схожая общая картина: похолодания хватит лишь на пару суток, после чего термометры покажут от 1 до 3 градусов мороза.

Погода в Чернигове
Погода в Чернигове

Харьков, Полтава, Житомир. Сразу три области останутся с "морозной отметкой" на уровне минус 16 градусов. При этом потепление здесь придет вместе с дождем, мокрым снегом, а кое-где — даже ледяным дождем. Отметим, что на Житомирщине больше десяти градусов мороза следует ожидать на протяжении сразу двух дней.

Погода в Полтаве
Погода в Полтаве
Погода в Харькове
Погода в Харькове
Погода в Житомире
Погода в Житомире

Ровно, Черкассы, Киев. Жителям этих регионов следует готовиться к понижению температуры до -15°С максимум. Разумеется, что ощущаться будет намного холоднее, однако пока синоптики более значительного похолодания не обещают. Ну и продержатся морозы, традиционно, уже не долго.

Погода в Киеве
Погода в Киеве
Погода в Ровно
Погода в Ровно
Погода в Черкассах
Погода в Черкассах

Одесса. На фоне вышеперечисленных температур показатель -11°С смотрится практически смешно, однако для жителей юга это действительно весьма холодно. Впрочем, и одесситы слишком долго мерзнуть не будут — тепло придет уже 14 января.

Погода в Одессе
Погода в Одессе

Отметим, что такая погода ранее подтверждалась и Украинским гидрометцентром, правда понижение температуры анонсировалось более щадящим.

Схожие предположения высказывал и синоптик Игорь Кибальчич, который специально для "Телеграфа" сделал прогноз на весь январь 2022 года.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз #Снег #Мороз #Дождь #Морозы #Прогноз погоды #Смена погоды
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