Укр

Пробка начинается ещё в Житомире: снегопад парализовал подъезды к Киеву (фото и карта)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Снегопады не дают сильно разогнаться Новость обновлена 09 января 2022, 23:01
Снегопады не дают сильно разогнаться

Пользователи сети жалуются на то, что добраться до столицы оказалось не так уж и просто.

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах ведущих в Киев образовались серьезные пробки.

На это указал блогер Сергей Наумович.

"День взятия Киева со львовского направления. Пробка растянется от Житомира до Киева, учитывая, что в Киевской области валит серьёзный снегопад. Крепитесь", — написал он.

Также он порекомендовал тем, кто оказался в плену непогоды остановиться в Житомире, а путь продолжить уже в светлое время суток.

Пробки в сторону Киева
Пробки в сторону Киева

О проблемах на дорогах сообщили и другие пользователи сети.

Ранее синоптики предупреждали о том, что большую часть Украины закидает снегом. Однако из-за относительно теплой погоды, в некоторых регионах вместе со снегом стоит готовиться и к дождям.

По свежим данным Укргидрометцентра в понедельник днем осадков стоит ждать лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, на остальной территории Украины будет сохраняться облачная, но сухая погода.

А вот с 11 января столбик термометра начнет постепенно уходить в "минус". Наиболее холодными ожидаются 12 и 13 января, когда температура воздуха в ряде регионов может упасть до -12 в дневное время суток.

Теги:
#Киев #Погода #Снег #Пробки
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