Пробка начинается ещё в Житомире: снегопад парализовал подъезды к Киеву (фото и карта)
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Пользователи сети жалуются на то, что добраться до столицы оказалось не так уж и просто.
Из-за ухудшения погодных условий на дорогах ведущих в Киев образовались серьезные пробки.
На это указал блогер Сергей Наумович.
"День взятия Киева со львовского направления. Пробка растянется от Житомира до Киева, учитывая, что в Киевской области валит серьёзный снегопад. Крепитесь", — написал он.
Также он порекомендовал тем, кто оказался в плену непогоды остановиться в Житомире, а путь продолжить уже в светлое время суток.
О проблемах на дорогах сообщили и другие пользователи сети.
Ранее синоптики предупреждали о том, что большую часть Украины закидает снегом. Однако из-за относительно теплой погоды, в некоторых регионах вместе со снегом стоит готовиться и к дождям.
По свежим данным Укргидрометцентра в понедельник днем осадков стоит ждать лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, на остальной территории Украины будет сохраняться облачная, но сухая погода.
А вот с 11 января столбик термометра начнет постепенно уходить в "минус". Наиболее холодными ожидаются 12 и 13 января, когда температура воздуха в ряде регионов может упасть до -12 в дневное время суток.
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