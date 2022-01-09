Рус

Затори починаються ще в Житомирі: снігопад паралізував під’їзди до Києва (фото та карта)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Снігопади не дають сильно розігнатися Новина оновлена 09 січня 2022, 23:01
Снігопади не дають сильно розігнатися

Користувачі мережі скаржаться на те, що дістатися до столиці виявилося не так вже й просто.

Через погіршення погодних умов на дорогах, що ведуть до Києва, утворилися серйозні пробки.

На це вказав блогер Сергій Наумович.

"День взяття Києва зі львівського напрямку. Затор розтягнеться від Житомира до Києва, враховуючи, що на Київщині валить серйозний снігопад. Кріпіться", — написав він.

Також він порекомендував тим, хто опинився в полоні негоди зупинитись у Житомирі, а шлях продовжити вже у світлу пору доби.

Пробки у бік Києва
Пробки у бік Києва

Про проблеми на дорогах повідомили інші користувачі мережі.

Раніше синоптики попереджали про те, що більшу частину України закидає снігом. Проте через теплу погоду, в деяких регіонах разом зі снігом варто готуватися і до дощів.

За свіжими даними Укргідрометцентру у понеділок вдень опадів варто чекати лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях, на решті території України зберігатиметься хмарна, але суха погода.

А ось з 11 січня стовпчик термометра почне поступово йти у "мінус". Найбільш холодними очікуються 12 і 13 січня, коли температура повітря у низці регіонів може впасти до -12 вдень.

Теги:
#Київ #Погода #Сніг #Пробки
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: протести в Казахстані та введення військ Росії, арешт майна Порошенка, поява "Дельтакрона" та "Флурони"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: протести в Казахстані та введення військ Росії, арешт майна Порошенка, поява "Дельтакрона" та "Флурони"
Дата публікації
Категорія
Ентоні Блінкен
Хоче відновити СРСР: у США розповіли про плани Путіна
Дата публікації
Категорія
ДТП у Києві
Смертельна ДТП у Києві: водій згорів у своїй машині разом із собакою (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Згорівша техніка на вулицях Алмати
Згорівша техніка та тіла вбитих на вулицях: як виглядає Алмати після тижня протестів (фото)
Дата публікації
Категорія
Екс-учасник Comedy Club став гостем шоу
Мартиросяну, що "доживає своє життя", передбачили неоднозначне майбутнє (відео)