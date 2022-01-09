Затори починаються ще в Житомирі: снігопад паралізував під’їзди до Києва (фото та карта)

Користувачі мережі скаржаться на те, що дістатися до столиці виявилося не так вже й просто.

Через погіршення погодних умов на дорогах, що ведуть до Києва, утворилися серйозні пробки.

На це вказав блогер Сергій Наумович.

"День взяття Києва зі львівського напрямку. Затор розтягнеться від Житомира до Києва, враховуючи, що на Київщині валить серйозний снігопад. Кріпіться", — написав він.

Також він порекомендував тим, хто опинився в полоні негоди зупинитись у Житомирі, а шлях продовжити вже у світлу пору доби.

Пробки у бік Києва

Про проблеми на дорогах повідомили інші користувачі мережі.

Раніше синоптики попереджали про те, що більшу частину України закидає снігом. Проте через теплу погоду, в деяких регіонах разом зі снігом варто готуватися і до дощів.

За свіжими даними Укргідрометцентру у понеділок вдень опадів варто чекати лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях, на решті території України зберігатиметься хмарна, але суха погода.

А ось з 11 січня стовпчик термометра почне поступово йти у "мінус". Найбільш холодними очікуються 12 і 13 січня, коли температура повітря у низці регіонів може впасти до -12 вдень.