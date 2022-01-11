Вместе с морозами придет и снежок: какие области Украины засыплет в ближайшие дни
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Без осадков останутся только пару южных областей
До конца текущей недели погода удивит почти всех украинцев не только возвращением настоящих зимних морозов, но и снегопадами.
В ближайшие дни осадки будут практически по всей территории Украины, сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Weather.com.
Киев, Черкассы, Чернигов, Житомир, Ровно и Винницу ближе к концу недели ждет снег с ледяным дождем.
Кроме того, снег и проливной дождь ждут и западные области Украины, — в частности, 13-15 числа будут осадки во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. В Ужгороде хорошие снегопады обещают с 13 января и до конца недели.
Много снега ждет Сумы с четверга, 13 января, немного просыплется и на Харьков с Полтавой.
Немного осадков ждет центральную и южную часть Украины — согласно прогнозам синоптиков, в Днепре, Запорожье и Одессе снег может пойти только в пятницу, 14 января.
Как сообщал "Телеграф", в некоторых регионах Украины в ближайшие дни похолодает до -20 градусов Цельсия.
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