Вместе с морозами придет и снежок: какие области Украины засыплет в ближайшие дни

Без осадков останутся только пару южных областей

До конца текущей недели погода удивит почти всех украинцев не только возвращением настоящих зимних морозов, но и снегопадами.

В ближайшие дни осадки будут практически по всей территории Украины, сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Weather.com.

Киев, Черкассы, Чернигов, Житомир, Ровно и Винницу ближе к концу недели ждет снег с ледяным дождем.

Погода в Киеве до конца недели

Прогноз погоды в Черкассах

Прогноз погоды в Чернигове

Прогноз погоды в Житомире

Прогноз погоды в Ровно

Прогноз погоды в Виннице

Кроме того, снег и проливной дождь ждут и западные области Украины, — в частности, 13-15 числа будут осадки во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. В Ужгороде хорошие снегопады обещают с 13 января и до конца недели.

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Ивано-Франковске

Прогноз погоды в Тернополе

Прогноз погоды в Ужгороде

Много снега ждет Сумы с четверга, 13 января, немного просыплется и на Харьков с Полтавой.

Прогноз погоды в Сумах

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Полтаве

Немного осадков ждет центральную и южную часть Украины — согласно прогнозам синоптиков, в Днепре, Запорожье и Одессе снег может пойти только в пятницу, 14 января.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Одессе

Как сообщал "Телеграф", в некоторых регионах Украины в ближайшие дни похолодает до -20 градусов Цельсия.