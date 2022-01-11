Укр

Вместе с морозами придет и снежок: какие области Украины засыплет в ближайшие дни

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Больше всего снега выпадет в Ужгороде и Сумах Новость обновлена 11 января 2022, 16:36
Больше всего снега выпадет в Ужгороде и Сумах

Без осадков останутся только пару южных областей

До конца текущей недели погода удивит почти всех украинцев не только возвращением настоящих зимних морозов, но и снегопадами.

В ближайшие дни осадки будут практически по всей территории Украины, сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Weather.com.

Киев, Черкассы, Чернигов, Житомир, Ровно и Винницу ближе к концу недели ждет снег с ледяным дождем.

Погода в Киеве до конца недели
Погода в Киеве до конца недели
Прогноз погоды в Черкассах
Прогноз погоды в Черкассах
Прогноз погоды в Чернигове
Прогноз погоды в Чернигове
Прогноз погоды в Житомире
Прогноз погоды в Житомире
Прогноз погоды в Ровно
Прогноз погоды в Ровно
Прогноз погоды в Виннице
Прогноз погоды в Виннице

Кроме того, снег и проливной дождь ждут и западные области Украины, — в частности, 13-15 числа будут осадки во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. В Ужгороде хорошие снегопады обещают с 13 января и до конца недели.

Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды в Ивано-Франковске
Прогноз погоды в Ивано-Франковске
Прогноз погоды в Тернополе
Прогноз погоды в Тернополе
Прогноз погоды в Ужгороде
Прогноз погоды в Ужгороде

Много снега ждет Сумы с четверга, 13 января, немного просыплется и на Харьков с Полтавой.

Прогноз погоды в Сумах
Прогноз погоды в Сумах
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Полтаве
Прогноз погоды в Полтаве

Немного осадков ждет центральную и южную часть Украины — согласно прогнозам синоптиков, в Днепре, Запорожье и Одессе снег может пойти только в пятницу, 14 января.

Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Запорожье
Прогноз погоды в Запорожье
Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды в Одессе

Как сообщал "Телеграф", в некоторых регионах Украины в ближайшие дни похолодает до -20 градусов Цельсия.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды
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