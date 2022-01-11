На Украину надвигаются 20-градусные морозы: в каких регионах резко похолодает (карта)

В некоторых регионах температура в ближайшие дни упадет до -23 градусов. Морозы ниже -10 по Цельсию зафиксируют во всех областях.

Уже грядущей ночью, 12 января, в Украине значительно похолодает: столбики термометров опустятся до -18 градусов мороза.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта, в ночь с 11 на 12 января воздух едва прогреется и на термометрах можно будет увидеть до -10 -18 градусов в зависимости от региона. Днем будет тоже холодно — до 12 градусов мороза, а на севере и вовсе до -14-ти.

Наталья Диденко говорит, что существенных осадков в виде снега не будет, а на дорогах ожидается гололед. Ветер подует северный, с сильными порывами.

А вот 13 января будет еще холоднее: ночью столбики термометров, в основном, упадут до -20 градусов, а в северной части страны ожидается 20-23 со знаком минус.

В украинском гидрометцентре прогнозируют снижение температуры 12-13 января по всей территории страны в сочетании с ясным небом. Гололедица на дорогах в среду сохранится во всех регионах, кроме юга. В четверг рекордсменами по низким температурам станут Сумщина, Черниговщина, Черкасчина.

Прогноз погоды на 12 января в Украине

Прогноз погоды на 13 января в Украине

Другие прогностические сайты также предупреждают о существенном понижении температуры, правда отмечают, что оно не продлится долго и уже к выходным в Украине стоит ждать потепления и снега.

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Ранее "Телеграф" писал, что в январе страну накроет несколькими волнами сильного похолодания.