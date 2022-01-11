На Україну насуваються 20-градусні морози: у яких регіонах різко похолодає (карта)
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У деяких регіонах температура найближчими днями впаде до -23 градусів. Морози нижче - 10 за Цельсієм зафіксують у всіх областях.
Вночі, 12 січня, в Україні значно похолодає: стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів морозу.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За словами експерта, у ніч з 11 на 12 січня повітря ледве прогріється і на термометрах можна буде побачити до -10 -18 градусів, залежно від регіону. Вдень буде теж холодно — до 12 градусів морозу, а на півночі — до -14-ти.
Наталя Діденко каже, що істотних опадів у вигляді снігу не буде, а на дорогах очікується ожеледиця. Вітер подує північний, із сильними поривами.
А ось 13 січня буде ще холодніше: вночі стовпчики термометрів здебільшого впадуть до -20 градусів, а в північній частині країни очікується 20-23 зі знаком мінус.
В українському гідрометцентрі прогнозують зниження температури 12-13 січня на всій території країни у поєднанні з ясним небом. Ожеледиця на дорогах у середу збережеться у всіх регіонах, крім півдня. У четвер рекордсменами за низькими температурами стануть Сумщина, Чернігівщина, Черкащина.
Інші прогностичні сайти також попереджають про суттєве зниження температури, щоправда, зазначають, що воно не триватиме довго і вже до вихідних в Україні варто чекати потепління та снігу.
Раніше "Телеграф" писав, що у січні країну накриє кількома хвилями сильного похолодання.
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