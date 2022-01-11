На Україну насуваються 20-градусні морози: у яких регіонах різко похолодає (карта)

У деяких регіонах температура найближчими днями впаде до -23 градусів. Морози нижче - 10 за Цельсієм зафіксують у всіх областях.

Вночі, 12 січня, в Україні значно похолодає: стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів морозу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами експерта, у ніч з 11 на 12 січня повітря ледве прогріється і на термометрах можна буде побачити до -10 -18 градусів, залежно від регіону. Вдень буде теж холодно — до 12 градусів морозу, а на півночі — до -14-ти.

Наталя Діденко каже, що істотних опадів у вигляді снігу не буде, а на дорогах очікується ожеледиця. Вітер подує північний, із сильними поривами.

А ось 13 січня буде ще холодніше: вночі стовпчики термометрів здебільшого впадуть до -20 градусів, а в північній частині країни очікується 20-23 зі знаком мінус.

В українському гідрометцентрі прогнозують зниження температури 12-13 січня на всій території країни у поєднанні з ясним небом. Ожеледиця на дорогах у середу збережеться у всіх регіонах, крім півдня. У четвер рекордсменами за низькими температурами стануть Сумщина, Чернігівщина, Черкащина.

Прогноз погоди на 12 січня

Прогноз погоди на 13 січня

Інші прогностичні сайти також попереджають про суттєве зниження температури, щоправда, зазначають, що воно не триватиме довго і вже до вихідних в Україні варто чекати потепління та снігу.

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Раніше "Телеграф" писав, що у січні країну накриє кількома хвилями сильного похолодання.