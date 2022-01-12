Морозы в Украине резко сменятся теплом и солнцем: кому повезет больше всего

Жителей украинских областей снова ожидают резкие перепады погоды

Украину накрыли трескучие морозы, которые уже послезавтра внезапно сменятся потеплением и оттепелью.

Информацию о резком изменении погодных условий в украинских регионах обнародовали синоптики украинского гидрометцентра.

По сообщению специалистов, уже 14 января температурные столбики в дневные часы поднимутся от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В этот день на востоке ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха будет днем колебаться от 0 до -3 градусов, ночью будет прохладнее — от -5 до -12 градусов. На севере днем -1…+1, ночью — до -7 градусов мороза. В западных областях днем температура воздуха не будет подниматься выше 0, а ночью будет меняться от -1 до -6 градусов. На юге солнечно и тепло – до -6 градусов ночью, от 0 до +3 днем.

Прогноз погоды на 14 января.

В субботу, 15 января, жителей северных областей страны ожидает повышение температуры воздуха днем до -1…+1 градуса, ночью — до -3 градусов. На востоке также потеплеет до +2 градусов днем, ночью немного прохладнее -1…-2 градуса мороза. В западных регионах в первый выходной будет прохладнее – там температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем наоборот поднимется до +2 тепла. На юге ожидается до +5 тепла днем и от -1 до +1 градуса ночью.

Прогноз погоды на 16 января.

В воскресенье, 16 января, почти во всех регионах, кроме восточных, ожидается солнечная погода. На севере температурные столбики повысятся днем до +1 градусов тепла, ночью упадут до -6 градусов. На востоке будет прохладнее – днем синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов, а ночью – от -3 до – 7 градусов мороза. В западных областях — 0…+2 днем, ночью температура воздуха упадет до -7 градусов мороза. На юге будет теплее -1…+2 днем и от -1 до -3 градусов ночью.

Прогноз погоды на 16 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Мариуполе из-за ухудшения погодных условий упала главная елка города. Дерево повалил порыв сильного ветра, в результате чего новогоднее настроение у горожан было испорчено.