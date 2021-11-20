Бурелом в українських містах: вітер масово ламає дерева, є постраждалі (фото, відео)

В Україні через сильний вітер масово падають дерева.

У Києві, Херсоні, Сумах та Тернополі стволи пошкодили дроти або порушили рух транспорту. Середня швидкість вітру Україною від 7 до 12 м/с, але трапляються пориви штормового вітру 15-24 м/с. Для порівняння — у кілометрах на годину це швидкість авто, що їде в місті (54-72 км/год).

У Сумах дерево впало на зупинку громадського транспорту, повідомляють місцеві ЗМІ. НП сталася на вулиці Іллінській. Попередньо — дерево, що падає, людей не зачепило.

Дерево, що впало в Сумах

У Херсоні на Кіндійському шосе тополя, пошкодила лінію тролейбуса і обрушилася на автомобіль BMW. У машині було двоє дорослих і дві дитини. Одна із них постраждала — скло, що розбилося, потрапило в обличчя. Малюка відвезли до лікарні, щоб перевірити очі на наявність уламків.

Дерево, що впало в Херсоні

У Тернополі на вулиці Гоголя дерево також пошкодило тролейбусні дроти. Воно було аварійним і його звалив порив вітру. Через дерево, що впало, і тролейбуси, що стояли, зібрався затор, який вдалося ліквідувати через кілька годин.

Дерево, що впало в Тернополі

У Києві "деревопад" відзначився одразу у кількох місцях. На вулиці Генерала Наумова дерево, що впало, придавило автомобіль Ford, постраждалих немає.

На припарковане авто впало дерево на вулиці Генерала Матикіна. Його просили спиляти місцеві жителі та у п’ятницю їм у цьому відмовили.

В Оболонському районі столиці під час повороту з селища Водогін дерево впало на автомобіль BMW, пошкодивши лінії електропередач.

Негода, що розгулялася в країні, частково збережеться і в неділю. Як писав "Телеграф", у трьох областях очікують дощі, а у Харкові – мокрий сніг.