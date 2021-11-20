Яку погоду обіцяють синоптики на неділю: де чекати на сніг

Опади в Україні очікуються у трьох областях.

На більшій частині України 21 листопада обіцяє бути достатньо сонячним та теплим. Негода накриє лише частину північно-східних регіонів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На Харківщині день буде найхолоднішим в Україні — до 7 градусів вище нуля з дощем та мокрим снігом. Опади пройдуть також на Сумщині та Чернігівщині. У цих регіонах температура буде трохи вищою і пройде дощ.

В решті областей — хмарно, без опадів. У західній частині — до +12 градусів вище за нуль, на північному заході до +9.

У центральних регіонах максимальна денна температура +11 за Цельсієм.

У південних регіонах обіцяють до +13.

Нічні температури по Україні переважно плюсові. Заморозки очікуються лише на Луганщині.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

У Києві стовпчики термометрів, за даними Гідрометцентру, піднімуться до 11 градусів вище за нуль. Альтернативні джерела прогнозу погоди обіцяють у столиці 21 листопада до +10 та невеликий дощ вдень.

Прогноз погоди у Києві на 21 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні випав перший сніг, що спричинило масові аварії на дорогах. Згідно з прогнозом синоптиків снігу варто чекати у листопаді майже по всій території країни.