Рус

Яку погоду обіцяють синоптики на неділю: де чекати на сніг

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Сніг у листопаді Новина оновлена 20 листопада 2021, 14:51
Сніг у листопаді

Опади в Україні очікуються у трьох областях.

На більшій частині України 21 листопада обіцяє бути достатньо сонячним та теплим. Негода накриє лише частину північно-східних регіонів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На Харківщині день буде найхолоднішим в Україні — до 7 градусів вище нуля з дощем та мокрим снігом. Опади пройдуть також на Сумщині та Чернігівщині. У цих регіонах температура буде трохи вищою і пройде дощ.

В решті областей — хмарно, без опадів. У західній частині — до +12 градусів вище за нуль, на північному заході до +9.

У центральних регіонах максимальна денна температура +11 за Цельсієм.

У південних регіонах обіцяють до +13.

Нічні температури по Україні переважно плюсові. Заморозки очікуються лише на Луганщині.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

У Києві стовпчики термометрів, за даними Гідрометцентру, піднімуться до 11 градусів вище за нуль. Альтернативні джерела прогнозу погоди обіцяють у столиці 21 листопада до +10 та невеликий дощ вдень.

Прогноз погоди у Києві на 21 листопада
Прогноз погоди у Києві на 21 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні випав перший сніг, що спричинило масові аварії на дорогах. Згідно з прогнозом синоптиків снігу варто чекати у листопаді майже по всій території країни.

Теги:
#Сніг #Дощ #Прогноз погоди
Швидкі на місці НП
Дніпро
Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Швидкі на місці НП
Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Блогер Аніта Соловей
Час пандемії можна порівняти з війною і вакцинація – не особиста справа кожного, – блогер Аніта Соловей
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
В Україні знижується кількість нових хворих на коронавірус: статистика пандемії в регіонах
Дата публікації
Категорія
Візуалізація проекту космодрому
Канада будує космодром під українські ракети: подробиці
Дата публікації
Категорія
Місячне затемнення 19 листопада
Місячне затемнення 2021 у фото та відео: відповіді на популярні питання