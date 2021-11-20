Какую погоду обещают синоптики на воскресенье: где ждать снега

Осадки в Украине ожидаются в трех областях.

На большей части Украины 21 ноября обещает быть достаточно солнечным и теплым. Непогода накроет только часть северо-восточных регионов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На Харьковщине день будет самым холодным в Украине — до 7 градусов выше нуля с дождем и мокрым снегом. Осадки пройдут также на Сумщине и Черниговщине. В этих регионах температура будет немного выше и пройдет дождь.

В остальных областях — облачно, без осадков. В западной части — до +12 градусов выше нуля, на северо-западе до +9.

В центральных регионах максимальная дневная температура +11 по Цельсию.

В южных регионах обещают до +13.

Ночные температуры по Украине, в основном, плюсовые. Заморозки ожидаются только на Луганщине.

Прогноз погоды в Украине на 21 ноября

В Киеве столбики термометров, по данным Гидрометцентра, поднимутся до 11 градусов выше нуля. Альтернативные источники прогноза погоды обещают в столице 21 ноября до +10 и небольшой дождь днем.

Прогноз погоды в Киеве на 21 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выпал первый снег, что вызвало массовые аварии на дорогах. Согласно прогнозу синоптиков снега стоит ждать в ноябре почти по всей территории страны.