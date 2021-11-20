Укр

Какую погоду обещают синоптики на воскресенье: где ждать снега

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Снег в ноябре Новость обновлена 20 ноября 2021, 14:51
Снег в ноябре

Осадки в Украине ожидаются в трех областях.

На большей части Украины 21 ноября обещает быть достаточно солнечным и теплым. Непогода накроет только часть северо-восточных регионов. 

Об этом сообщает Гидрометцентр. 

На Харьковщине день будет самым холодным в Украине — до 7 градусов выше нуля с дождем и мокрым снегом. Осадки пройдут также на Сумщине и Черниговщине. В этих регионах температура будет немного выше и пройдет дождь. 

В остальных областях — облачно, без осадков. В западной части — до +12 градусов выше нуля, на северо-западе до +9. 

В центральных регионах максимальная дневная температура +11 по Цельсию. 

В южных регионах обещают до +13. 

Ночные температуры по Украине, в основном, плюсовые. Заморозки ожидаются только на Луганщине. 

Прогноз погоды в Украине на 21 ноября
Прогноз погоды в Украине на 21 ноября

В Киеве столбики термометров, по данным Гидрометцентра, поднимутся до 11 градусов выше нуля. Альтернативные источники прогноза погоды обещают в столице 21 ноября до +10 и небольшой дождь днем. 

Прогноз погоды в Киеве на 21 ноября
Прогноз погоды в Киеве на 21 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выпал первый снег, что вызвало массовые аварии на дорогах. Согласно прогнозу синоптиков снега стоит ждать в ноябре почти по всей территории страны.

Теги:
#Снег #Дождь #Прогноз погоды
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