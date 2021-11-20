Бурелом в украинских городах: ветер массово ломает деревья, есть пострадавшие (фото, видео)

В Украине из-за сильного ветра массово падают деревья.

В Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе стволы повредили провода или нарушили движение транспорта. Средняя скорость ветра по Украине от 7 до 12 м/с, но случаются порывы штормового ветра 15-24 м/с. Для сравнения — в километрах в час это скорость едущего авто в городе (54-72 км/ч).

В Сумах дерево упало на остановку общественного транспорта, сообщают местные СМИ. ЧП произошло на улице Ильинской. Предварительно — падающее дерево людей не зацепило.

Упавшее дерево в Сумах

В Херсоне на Киндийском шоссе упавший тополь повредил линию троллейбуса и обрушился на автомобиль BMW. В машине было два взрослых и два ребенка. Один из них пострадал — ему разбившееся стекло попало в лицо. Малыша увезли в больницу, чтобы проверить глаза на наличие осколков.

Упавшее дерево в Херсоне

В Тернополе на улице Гоголя дерево также повредило троллейбусные провода. Оно было аварийным и его свалил порыв ветра. Из-за упавшего дерева и стоящих троллейбусов собралась пробка, которую удалось ликвидировать спустя несколько часов.

Упавшее дерево в Тернополе

В Киеве "деревопад" отметился сразу в нескольких местах. На улице Генерала Наумова упавшее дерево придавило автомобиль Ford, пострадавших нет.

На припаркованное авто упало дерево на улице Генерала Матыкина. Его просили спилить местные жители и в пятницу им в этом отказали.

В Оболонском районе столице при повороте с поселка Водогон дерево упало на автомобиль BMW, повредив линии электропередач.

Непогода, разгулявшаяся в стране, частично сохранится и в воскресенье. Как писал "Телеграф", в трех областях ожидают дожди, а в Харькове — мокрый снег.