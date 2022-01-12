В Украине резко изменится погода: синоптики сообщили, когда

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе

В Украине мощный мороз сменится резким потеплением. Уже в ближайшие дни арктический холод заменит атлантическое тепло, что спровоцирует значительное повышение температуры воздуха и увеличение осадков.

Как сообщает украинская синоптик Наталья Диденко, в четверг, 13 января, в большинстве регионов температура воздуха будет составлять -4…-9 градусов мороза. Потепление придет в страну с запада, где ожидается от -3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Уже днем 14 января, на Василия, температура повысится в большинстве украинских областей.

При этом специалист отметила, что вместе с потеплением страну накроет мощный порывистый, кое-где штормовой ветер.

Карта распространения воздушных масс

Указанную информацию подтверждают и специалисты портала Sinoptik.ua. Синоптики отмечают, что в пятницу, 14 января, в центре, на востоке и в южных регионах днем ожидается небольшой мокрый снег, на западе с дождем. На дорогах возможен сильный гололед.

Ветер ожидается северо-западный с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов мороза, на востоке страны и в Карпатах -8...-13 градусов мороза, на западе от -2 градусов мороза до +1 градуса тепла. При этом днем значительно теплее – от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла.

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Как сообщает украинский гидрометцентр, в субботу, 15 января, в северных областях ожидается днем до -1...+1 градуса, ночью — до -3 градусов. На востоке +2 градуса, ночью холоднее — -1…-2 градуса мороза. На западе в этот день прогнозируется до -5 градусов мороза в ночное время и до +2 тепла днем. Жителей юга ожидает до +5 тепла днем и от -1 до +1 градуса ночью.

Прогноз погоды на 15 января.

В последний день недели, 16 января почти во всех областях страны ожидается солнечная погода.

На севере температура воздуха прогреется до +1 градуса тепла, ночью упадет до -6 градусов. На востоке днем синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов, а ночью от -3 до — 7 градусов мороза. На западе — 0...+2 днем, ночью до -7 градусов мороза. На юге теплее -1...+2 днем и от -1 до -3 градусов ночью.

Прогноз погоды на 16 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в украинских городах мощный ветер массово валил деревья. Чрезвычайные происшествия, которые спровоцировала непогода, произошли в Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе, где стволы деревьев повредили провода или нарушили движение транспорта.