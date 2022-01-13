Циклон Elsa резко изменит погоду в Украине: синоптик рассказал, на сколько дней задержится тепло

В ближайшие дни ждать мороза не стоит

В Украину зайдет циклон, который принесет потепление до плюсовых значений температуры во все области.

Подробнее о погоде в ближайшие дни в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Когда и на сколько градусов потеплеет в Украине

По словам эксперта, погодные процессы в ближайшие несколько дней будут отличаться динамической активностью и переменчивым характером. Так, в последние несколько дней в Украине установилась более холодная погода за счет вторжения холодного арктического воздуха с севера, но уже днем 13 января и в течение 14 января ожидаются значительные погодные перемены. Морозы до 15-20 градусов сменит "плюс".

Как поясняет Кибальчич, по восточной части Европы пройдет глубокий циклон, охватывающий территорию около 1000 километров.

"Такое обширное барическое образование по типу ныряющего обычно возникает, когда распространяются воздушные массы с севера или северо-запада. Как раз такой циклон будет определять погодные условия в Украине в пятницу, субботу и воскресенье", — рассказал синоптик.

Карта распространения циклона Elsa

Так, в период 14-16 января в Украине ожидается резкое потепление. Как прогнозирует синоптик, в пятницу днем по всей территории Украины температура достигнет от 0 до +5 градусов.

Какие осадки накроют Украину

Наряду с колебаниями температуры, добавляет метеоролог, ожидается выпадение осадков. Сначала это будет снег, который затем перейдет в мокрый снег и небольшой дождь. Синоптик поясняет: температуры будут повышаться, поэтому и осадки постепенно будут переходить в жидкую фазу.

Кроме того, в четверг днем, в течение пятницы и субботы по всей территории страны будет очень ветрено. За счет значительной динамической активности погоды ожидается усиление ветра западного и северо-западного направления до 15-20 метров в секунду. А местами в пятницу, 14 января, и субботу, 15 января, возможны порывы до 22-24 метров в секунду.

Когда в Украине снова похолодает

В воскресенье, 16 января, температура воздуха снова пойдет на понижение: столбики термометров будут достигать в среднем 2-7 градусов мороза. Осадки, тем временем, постепенно прекратятся.

Также Кибальчич отметил, что в начале следующей недели в Украине будет преобладать умеренно морозная погода. На северо-западе страны вероятен снег и мокрый снег.

Синоптик подчеркнул, что на дорогах по всей стране в ближайшие дни будет сохраняться гололедица, так что нужно быть осторожными. А также постарайтесь избежать неприятных последствий в связи с сильным ветром.

Отметим, что резкая смена погоды будет сопровождаться колебаниями атмосферного давления, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщал ранее "Телеграф", 14 января, на Василия, столбики термометров поднимутся в большинстве регионов Украины. Как свидетельствуют карты, теплее всего будет в Киеве и Одессе