Синоптики обещают украинцам "безжалостную" погоду: свежий прогноз на выходные

Синоптики обещают украинцам сильный штормовой ветер и призывают быть осторожными

В Украине с 14 января господствует теплый циклон, который, кроме повышения температуры воздуха и гололеда, принесет осадки и шквальный ветер.

По сообщению синоптика Наталки Диденко, порывы ветра в украинских регионах в пятницу будут достигать от 15 до 25 метров в секунду, а иногда даже до 28-ми.

14 января в Украине ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами дождь. На дорогах — сильный гололед.

Температура воздуха ночью на западе и севере от -3 до 0 и от +1 до +4 градусов днем. На остальной территории — +3…-9 градусов ночью, днем — до +5 градусов тепла.

Специалисты украинского гидрометцентра отмечают, что в субботу, 15 января, в восточных и северо-восточных регионах, а также на территории Карпат возможен небольшой снег, кое-где с вьюгами. Остальные области — без осадков.

На автодорогах повсюду, кроме юга, ожидается сильный гололед.

Ветер будет северо-западным, от 7 до 12 м/с, местами с порывами — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов тепла. В южных областях будет теплее – 0…+5 градусов. В Карпатах ночью -5…-10 градусов, днем — "-1…-6 градусов мороза.

Прогноз погоды на 15 января.

В воскресенье, 16 января, практически во всех регионах страны будет облачная, но теплая погода. На юге – солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха в северных областях прогреется до +1 градуса тепла, ночью будет прохладнее – до -4 градусов. На востоке днем ожидается от 0 до -1 градуса, ночью от -3 до -4 градусов мороза. Жителям западных регионов обещают 0…+1 градус в дневное время, и до -7 градусов ночью. На юге — 0…+1 днем и до -1 градуса ночью.

Прогноз погоды на 16 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, как непогода царила в нескольких украинских городах: сильные порывы ветра валили деревья и столбы с линиями электропередач в столице, Херсоне, Сумах и Тернополе. В результате чрезвычайных происшествий несколько пострадавших.