Після Водохреща в Україні різко потеплішає: кому пощастить найбільше

На жителів України знову очікує зміна погодних умов

Попри похолодання та потужний вітер, який накрив усі українські регіони, вже після Водохреща в Україні знову пануватиме теплий циклон.

Про це йдеться на порталі Weather.

Згідно з оприлюдненими даними, у середу, 19 січня, в Україні температура повітря у північних областях утримуватиметься на позначці у -10 градусів у нічний час, а у денний коливатиметься від -1 до -5 градусів. На сході очікується до -9 градусів уночі та -2…-6 градусів удень. У південних областях температура повітря вночі не опускатиметься нижче -8 градусів, удень тепліше — -1…+2. А жителям західних областей синоптики обіцяють -4…-7 вночі та 0…+2 градуси вдень.

Вже з 20 січня до декількох українських регіонів прийде потепління. У Херсоні в цей день очікується хмарна погода, іноді визиратиме сонечко. Температура повітря вдень підніметься до +5 градусів уночі — -2 градуси. Вітряно — від 15 до 30 км/год.

Прогноз погоди у Херсоні

Уранці в Одесі очікується хмарна погода, яка до обіду зміниться сонечком. Температура повітря вдень прогріється до +4 градусів тепла, вночі градусники показуватимуть до -2. Вітер буде південно-західним від 15 до 30 км/год.

Прогноз погоди в Одесі

На жителів Миколаєва очікує тепла та сонячна погода, але з потужним вітром. Вдень синоптики передбачають до +4 градусів уночі — до -3. Пориви вітру удень можуть досягати 30 км\год.

Прогноз погоди у Миколаєві

У Чернівцях та по області в четвер ймовірні опади у вигляді снігу. Температура повітря вдень підніметься до +4 градусів уночі не опускатиметься нижче -4 градусів. Вітер також буде слабшим — від 10 до 15 км\год.

Прогноз погоди у Чернівцях

Уранці в Кам'янці очікується мінлива хмарність. Температурні позначки піднімуться до 3 градусів з плюсовою позначкою, вночі показуватимуть до -4 градусів. Вітер буде південно-західним від 10 до 15 км/год.

Прогноз погоди в Кам`янці-Подільському

В Івано-Франківську у четвер очікується хмарна погода. Лише уранці подекуди виглядатиме сонечко. Температура вдень — +3 градуси, вночі — до -4. Вітер південно-західний від 10 до 15 км/год. Можливі опади у вигляді снігу.

Прогноз погоди в Івано-Франківську

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через суттєве погіршення погодних умов близько півтори тисячі населених пунктів залишилися без електрики, а через потужні пориви штормового вітру в Україні повалило новорічні ялинки, поламало дерева, а у Харкові навіть розірвало український прапор.