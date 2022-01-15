В Україні штормовий вітер знеструмив майже півтори тисячі населених пунктів: які області постраждали найбільше

На місцях аварій працюють бригади обленерго

У переважній більшості українських областей продовжує вирувати негода. Потужний вітер вже встиг не тільки позривати лінії електропередач та лишити без світла жителів майже півтори тисячі населених пунктів країни, але й забрав життя кількох українців.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на ранок суботи, 15 січня, в результаті ускладнення погодних умов в Україні без електропостання залишилися 1418 населених пунктів.

Найбільше постраждали Львівщина, Київщина, Чернігівщина, Хмельниччина та Житомирщина, де кількість знеструмлених міст та селищ перевалила за півтори сотні.

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Детальніше за кількістю знеструмлених населених пунктів в регіонах:

Львівська область – 226,

Київська область – 201,

Чернігівська область – 184,

Хмельницька область – 166,

Житомирська область – 163,

Сумська область – 160,

Полтавська область – 73,

Тернопільська область – 53,

Черкаська область – 40,

Чернівецька область – 34,

Донецька область – 28,

Рівненська область – 26,

Дніпропетровська область – 22,

Вінницька область – 20,

Луганська область – 11,

Кіровоградська область – 11.

Наразі наслідки надзвичайних подій ліквідують представники Служби з надзвичайних ситуацій та фахівці місцевих підприємств обленерго.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті штормового вітру в Україні повалені новорічні ялинки, поламано дерева, а у Харкові навіть розірвано державний прапор.

Також нагадаємо, як неподалік столиці вітер повалив сосну, яка стала причиною жорсткої ДТП, в результаті якої серйозно травмувалася людина.