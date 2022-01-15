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В Україні штормовий вітер знеструмив майже півтори тисячі населених пунктів: які області постраждали найбільше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Україні без світла залишилася велика кількість населених пунктів Новина оновлена 15 січня 2022, 11:46
В Україні без світла залишилася велика кількість населених пунктів

На місцях аварій працюють бригади обленерго

У переважній більшості українських областей продовжує вирувати негода. Потужний вітер вже встиг не тільки позривати лінії електропередач та лишити без світла жителів майже півтори тисячі населених пунктів країни, але й забрав життя кількох українців.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на ранок суботи, 15 січня, в результаті ускладнення погодних умов в Україні без електропостання залишилися 1418 населених пунктів.

Найбільше постраждали Львівщина, Київщина, Чернігівщина, Хмельниччина та Житомирщина, де кількість знеструмлених міст та селищ перевалила за півтори сотні.

Детальніше за кількістю знеструмлених населених пунктів в регіонах:

  • Львівська область – 226,
  • Київська область – 201,
  • Чернігівська область – 184,
  • Хмельницька область – 166,
  • Житомирська область – 163,
  • Сумська область – 160,
  • Полтавська область – 73,
  • Тернопільська область – 53,
  • Черкаська область – 40,
  • Чернівецька область – 34,
  • Донецька область – 28,
  • Рівненська область – 26,
  • Дніпропетровська область – 22,
  • Вінницька область – 20,
  • Луганська область – 11,
  • Кіровоградська область – 11.

Наразі наслідки надзвичайних подій ліквідують представники Служби з надзвичайних ситуацій та фахівці місцевих підприємств обленерго.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті штормового вітру в Україні повалені новорічні ялинки, поламано дерева, а у Харкові навіть розірвано державний прапор.

Також нагадаємо, як неподалік столиці вітер повалив сосну, яка стала причиною жорсткої ДТП, в результаті якої серйозно травмувалася людина.

Теги:
#Україна #Негода #Вітер #Світло #ДСНС #Знеструмлення
В Україні без світла залишилася велика кількість населених пунктів
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В Україні штормовий вітер знеструмив майже півтори тисячі населених пунктів: які області постраждали найбільше
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Категорія
В Україні без світла залишилася велика кількість населених пунктів
В Україні штормовий вітер знеструмив майже півтори тисячі населених пунктів: які області постраждали найбільше
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