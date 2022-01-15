В Украине штормовой ветер обесточил почти полторы тысячи населенных пунктов: какие области пострадали больше всего
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На местах аварий работают бригады облэнерго
В подавляющем большинстве украинских областей продолжает бушевать непогода. Мощный ветер уже успел не только повалить деревья, посрывать линии электропередач и оставить без света жителей почти полторы тысячи населенных пунктов страны, но и унес жизни нескольких украинцев.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро субботы, 15 января, в результате усложнения погодных условий в Украине без электроснабжения осталось 1418 населенных пунктов.
Больше всего пострадали Львовщина, Киевщина, Черниговщина, Хмельницкая и Житомирская области, где количество обесточенных городов и поселков перевалило за полторы сотни.
Детальнее по количеству обесточенных населенных пунктов в регионах:
- Львовская область – 226,
- Киевская область – 201,
- Черниговская область – 184,
- Хмельницкая область – 166,
- Житомирская область – 163,
- Сумская область – 160,
- Полтавская область – 73,
- Тернопольская область – 53,
- Черкасская область – 40,
- Черновицкая область – 34,
- Донецкая область – 28,
- Ровенская область – 26,
- Днепропетровская область – 22,
- Винницкая область – 20,
- Луганская область – 11,
- Кировоградская область – 11.
Последствия чрезвычайных событий ликвидируют представители Службы спасения "101" и специалисты местных предприятий облэнерго.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате штормового ветра в Украине повалены новогодние елки, сломаны деревья, а в Харькове даже разорван государственный флаг.
Также напомним, как недалеко от столицы ветер повалил сосну, которая стала причиной жесткого ДТП. В результате аварии серьезно травмировался человек.