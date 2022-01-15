В Украине штормовой ветер обесточил почти полторы тысячи населенных пунктов: какие области пострадали больше всего

На местах аварий работают бригады облэнерго

В подавляющем большинстве украинских областей продолжает бушевать непогода. Мощный ветер уже успел не только повалить деревья, посрывать линии электропередач и оставить без света жителей почти полторы тысячи населенных пунктов страны, но и унес жизни нескольких украинцев.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро субботы, 15 января, в результате усложнения погодных условий в Украине без электроснабжения осталось 1418 населенных пунктов.

Больше всего пострадали Львовщина, Киевщина, Черниговщина, Хмельницкая и Житомирская области, где количество обесточенных городов и поселков перевалило за полторы сотни.

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Детальнее по количеству обесточенных населенных пунктов в регионах:

Львовская область – 226,

Киевская область – 201,

Черниговская область – 184,

Хмельницкая область – 166,

Житомирская область – 163,

Сумская область – 160,

Полтавская область – 73,

Тернопольская область – 53,

Черкасская область – 40,

Черновицкая область – 34,

Донецкая область – 28,

Ровенская область – 26,

Днепропетровская область – 22,

Винницкая область – 20,

Луганская область – 11,

Кировоградская область – 11.

Последствия чрезвычайных событий ликвидируют представители Службы спасения "101" и специалисты местных предприятий облэнерго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате штормового ветра в Украине повалены новогодние елки, сломаны деревья, а в Харькове даже разорван государственный флаг.

Также напомним, как недалеко от столицы ветер повалил сосну, которая стала причиной жесткого ДТП. В результате аварии серьезно травмировался человек.