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В Украине штормовой ветер обесточил почти полторы тысячи населенных пунктов: какие области пострадали больше всего

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине без света осталось большое количество населенных пунктов Новость обновлена 15 января 2022, 11:46
В Украине без света осталось большое количество населенных пунктов

На местах аварий работают бригады облэнерго

В подавляющем большинстве украинских областей продолжает бушевать непогода. Мощный ветер уже успел не только повалить деревья, посрывать линии электропередач и оставить без света жителей почти полторы тысячи населенных пунктов страны, но и унес жизни нескольких украинцев.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро субботы, 15 января, в результате усложнения погодных условий в Украине без электроснабжения осталось 1418 населенных пунктов.

Больше всего пострадали Львовщина, Киевщина, Черниговщина, Хмельницкая и Житомирская области, где количество обесточенных городов и поселков перевалило за полторы сотни.

Детальнее по количеству обесточенных населенных пунктов в регионах:

  • Львовская область – 226,
  • Киевская область – 201,
  • Черниговская область – 184,
  • Хмельницкая область – 166,
  • Житомирская область – 163,
  • Сумская область – 160,
  • Полтавская область – 73,
  • Тернопольская область – 53,
  • Черкасская область – 40,
  • Черновицкая область – 34,
  • Донецкая область – 28,
  • Ровенская область – 26,
  • Днепропетровская область – 22,
  • Винницкая область – 20,
  • Луганская область – 11,
  • Кировоградская область – 11.

Последствия чрезвычайных событий ликвидируют представители Службы спасения "101" и специалисты местных предприятий облэнерго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате штормового ветра в Украине повалены новогодние елки, сломаны деревья, а в Харькове даже разорван государственный флаг.

Также напомним, как недалеко от столицы ветер повалил сосну, которая стала причиной жесткого ДТП. В результате аварии серьезно травмировался человек.

Теги:
#Украина #Непогода #Ветер #Свет #ДСНС #Обесточивание
В Украине без света осталось большое количество населенных пунктов
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