Штормовий вітер та мороз: де в Україні погіршиться погода 18 січня

Більшість регіонів країни опиниться у владі північно-західного вітру

Вівторок, 18 січня, обіцяє бути не менш вітряним, ніж нинішня доба. І хоча штормове попередження від рятувальників ще не надходило, синоптика Наталка Діденко вже прогнозує нові рекорди зі швидкості переміщення повітряних потоків.

Про це фахівець розповіла на особистій Facebook-сторінці.

За її словами, 18 січня у всіх областях слід очікувати вітряної та морозної погоди. Винятком можуть стати південні регіони, а також населені пункти крайнього Заходу України — там середня температура повітря утримається на нулі або навіть із невеликим плюсом.

В решті областей варто чекати вдень від 1 до 6 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститись ще нижче.

Карта температур від Діденко

Вітер переважно надходитиме з північного заходу, тому слід чекати сильних, штормових поривів, стверджує Наталка Діденко. Прогнозована швидкість — до 22 метрів за секунду. Існує ймовірність, що аналогічно із 14 січня в Україні будуть встановлені нові "швидкісні" рекорди для вітру.

У деяких регіонах синоптик обіцяє незначні опади у вигляді снігу. Цікаво, що згідно з прогнозом Укргідрометцентру суха погода очікується у південних областях та на крайньому Заході.

Погода в Україні на 18 січня

Слід зазначити, що в Україні вже кілька днів дотримується вітряної погоди. Це, у свою чергу, призводило до проблем із електропостачанням півтори тисячі населених пунктів у всій країні.

При цьому вже до Водохреща людям, які вирішили зануритися в ополонку на свято, синоптики обіцяють невелике покращення погодних умов.