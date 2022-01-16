Шквальний вітер та сніг з дощем: частину України знову накриє непогода

На території чотирьох областей оголошено другий рівень небезпеки — помаранчевий

У новий тиждень деякі українські регіони увійдуть із показовими примхами природи. Понеділок, 17 січня, принесе для Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей значне погіршення погодних умов.

"Телеграф" розповість, де і чого чекати, посилаючись на одразу кілька авторитетних джерел.

Загальна картина

За інформацією Українського гідрометцентру, у чотирьох згаданих регіонах 17 січня діятиме другий — помаранчевий — рівень небезпеки. Це означає, що мешканцям Заходу України краще готуватись до поривів вітру швидкістю 25-30 м/с.

Також прогнозується велика кількість опадів, що істотно ускладнить пересування як пішоходів, так і автолюбителів.

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Конкретно по регіонах

Івано-Франківськ. В обласному центрі обіцяють хмарну погоду протягом усього понеділка. Також слід очікувати на постійні опади. Зранку очікується дрібний сніжок, який до другої половини дня переросте у сніг із дощем. Ближче до вечора мешканців Івано-Франківська "потішить" сам сніг. Температура повітря від плюсової (+3°C) поступово зменшиться до -2°C.

Погода в Івано-Франківську 17 січня

На високогір’ї області існує можливість сходження лавин, тому туристам слід особливо обережно під час відпочинку. Рівень небезпеки оцінено на третій рівень.

У горах підвищиться небезпека сходження лавин

Львів. Ситуація дуже схожа з Івано-Франківщиною. Проте тут ранок почнеться зі снігу з дощем, проте надвечір він може припинитися. При цьому пориви вітру сягатимуть 30 м/с. Стовпчики термометрів опустяться з +1° до -3°C.

Погода у Львові 17 січня

Тернопіль. Хмарний та наповнений опадами день гарантований і для мешканців Тернопілля. Вранці та ввечері тут переважатиме дрібний сніжок, який вдень ненадовго трансформується у дощ зі снігом. Тут мороз буде більш відчутним – із +1° температура знизиться до -4°C.

Погода в Тернополі 17 січня

Чернівці. Ранок Буковина може зустріти без опадів, проте з похмурою погодою. Вдень почнеться дрібний дощ, який до вечора переросте у сніг. Температурний розкид – від +4°C вдень до -1°C.

Погода в Чернівцях 17 січня

Також поривів вітру до 15-20 м/с слід очікувати жителям північних та подекуди центральних регіонів країни.

Цікаво, що вітряна погода в Україні збережеться ще на кілька днів. Потім, як писав "Телеграф", якраз до Хрещення природа збирається піднести українцям приємний сюрприз.