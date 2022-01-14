В Україну знову насуваються морози: синоптик повідомив дату похолодання

Опади, мороз та шквальний вітер - фахівці розповіли про погоду на найближчі дні

Вже найближчими днями в Україні знову стане прохолодніше. Потужний вітер українські регіони також залишати не поспішає. Такі різкі погодні зміни зумовлені циклоном Elsa, який пануватиме в країні на наступному тижні.

Як у коментарі кореспондентові "Телеграфу" повідомив український синоптик Ігор Кібальчич, вже з 16 січня температура повітря в Україні піде на спад.

У неділю стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 7 градусів із "мінусовою" позначкою. Що стосується опадів, то вони припиняться.

За словами синоптика, у перші дні робочого тижня в українських областях буде морозно. Сніг та мокрий сніг можливий лише на заході.

На автошляхах очікується сильна ожеледиця, тож експерт радить водіям бути максимально обережними та закликає українців уникати ймовірних наслідків через потужні пориви вітру.

Також зазначається, що жителям країни, які страждають від різких змін у погоді, найближчими днями варто ретельно спостерігати за своїм самопочуттям, адже вони потягнуть за собою коливання атмосферного тиску.

Як повідомляє український гідрометцентр, у понеділок, 17 січня, вітер посилиться, а температура повітря впаде ще більше: на півночі очікується від 0 до 2 градусів тепла вдень і до 3 градусів морозу вночі. Сніжитиме. На сході та заході вдень передбачається не більше 2 градусів с "плюсовою" позначкою, натомість вночі температура повітря опуститься до -6…-10 градусів.

У південних областях вдень до +7 градусів, вночі — -1…-3 градуси.

Прогноз погоди на 17 січня

У вівторок, 18 січня, на півночі та сході очікуються дощі та мокрий сніг. На автошляхах сильна ожеледиця. Решта територій — сонячно.

Температура повітря вночі від 0 до 4 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів не підійматимуться вище 1 градусу тепла на півночі, сході та заході. Проте у південних областях буде трохи тепліше — до +4 градусів.

Прогноз погоди на 18 січня

У середу, 19 січня, на більшості українських територій буде хмарно. Лише на півдні та частково на сході виглядатиме сонечко.

Температура повітря в середині робочого тижня утримуватиметься переважно на мінусових позначках: на півночі прогнозують до -5 градусів вдень та до -7 в темну пору добу. На сході вночі температура повітря опуститься до -9 градусів, а вдень не підійматиметься вище позначки "-6". У західних областях 0…+2 градуси вдень, -3…-5 градусів вночі. На півдні — до -5 вночі та від -1 до +1 градусу вдень.

Прогноз погоди на 19 січня

Також нагадаємо, як "Телеграф" повідомляв про різку зміну погодних умов в Україні та попереджав про шквальний вітер, який накриє більшість українських регіонів цими вихідними.