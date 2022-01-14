В Украину снова надвигаются морозы: синоптик сообщил дату похолодания

Осадки, мороз и шквальный ветер – синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Уже в ближайшие дни в Украине снова станет прохладнее. Мощный ветер украинские регионы тоже оставлять не спешит. Такие резкие погодные изменения обусловлены циклоном Elsa, который будет властвовать в стране на следующей неделе.

Как в комментарии корреспонденту "Телеграфа" сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич, уже с 16 января температура воздуха в Украине пойдет на убыль.

В воскресенье столбики термометров будут колебаться от 2 до 7 градусов с "минусовой" меткой. Что касается осадков, то они прекратятся.

По словам синоптика, в первые дни рабочей недели в украинских областях будет морозно. Снег и мокрый снег возможны только на западе.

На автодорогах ожидается сильный гололед, поэтому эксперт советует водителям быть максимально осторожными и призывает украинцев избегать возможных последствий из-за мощных порывов ветра.

Также отмечается, что жителям страны, страдающим резкими изменениями в погоде, в ближайшие дни следует тщательно наблюдать за своим самочувствием, ведь они повлекут за собой колебания атмосферного давления.

Как сообщает украинский гидрометцентр, в понедельник, 17 января, ветер усилится, а температура воздуха упадет еще больше: на севере ожидается от 0 до 2 градусов тепла днем и до 3 градусов мороза ночью. Возможен снег. На востоке и западе днем предполагается не более 2 градусов с "плюсовой" отметкой, ночью температура воздуха опустится до -6…-10 градусов.

В южных областях днем до +7 градусов, ночью -1...-3 градуса.

Прогноз погоды на 17 января.

Во вторник, 18 января, на севере и востоке ожидается дождь и мокрый снег. На автодорогах сильный гололед. Остальные территории — солнечно.

Температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем столбики термометров не будут подниматься выше 1 градуса тепла на севере, востоке и западе. Однако в южных областях будет немного теплее – до +4 градусов.

Прогноз погоды на 18 января.

В среду, 19 января, на большинстве украинских территорий будет облачно. Только на юге и частично на востоке будет выглядывать солнышко.

Температура воздуха в середине рабочей недели будет удерживаться преимущественно на минусовых отметках: на севере прогнозируют до -5 градусов днем и до -7 в темное время сутки. На востоке ночью температура воздуха опустится до -9 градусов, а днем не будет подниматься выше отметки "-6". В западных областях 0...+2 градуса днем, -3...-5 градусов ночью. На юге – до -5 ночью и от -1 до +1 градуса днем.

Прогноз погоды на 19 января.

Также напомним, как "Телеграф" сообщал о резком изменении погодных условий в Украине и предупреждал о шквальном ветре, который накроет большинство украинских регионов в эти выходные.