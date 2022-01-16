Синоптики пообіцяли українцям приємний сюрприз на Водохреща

Погодні умови дозволять охочим пірнути в ополонку на Водохреща.

Кілька областей України напередодні великого свята Хрещення Господнього очікують сильні пориви вітру. Однак, на Водохреща, яке відзначають 19 січня, вітер стихне і дасть можливість усім охочим пірнути в ополонку за давньою традицією.

Про це свідчать дані сайту weather.com.

За даними синоптиків, напередодні Водохреща, 18 січня, у Києві, Чернігові, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві та Одесі очікуються сильні пориви вітру, які сягатимуть 35 метрів/секунду. При цьому на саме свято Водохреще вітер у цих регіонах суттєво стихне — прогнозують пориви лише до 27 метрів/секунду в Одесі, тоді як у решті областей вітер буде не таким сильним.

Додамо, що за даними "Укргідрометцентру", вдень 19 січня температура повітря в Україні коливатиметься від -7 до 0 градусів. При цьому значно прохолодніше буде у східних областях — Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська — де стовпчики термометрів впадуть до -9 градусів морозу. При цьому на заході, півдні та у центральній частині країни таких морозів не прогнозують.

Погода в Україні на 19 січня

Нагадаємо, що пориви вітру накрили Україну 14 січня, що призвело до масового падіння дерев та знеструмлення сотень населених пунктів.