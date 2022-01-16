Укр

Синоптики пообещали украинцам приятный сюрприз на Крещение

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Крещение в Украине стихнет ветер и будет преимущественно сухая погода Новость обновлена 16 января 2022, 10:49
На Крещение в Украине стихнет ветер и будет преимущественно сухая погода

Погодные условия позволят желающим нырнуть в прорубь на Крещение.

Несколько областей Украины в канун великого праздника Крещения Господня ожидают сильные порывы ветра. Однако, на Крещение, которое отмечают 19 января, ветер стихнет и позволит всем желающим нырнуть в прорубь по давней традиции.

Об этом свидетельствуют данные сайта weather.com.

По данным синоптиков, накануне Крещения, 18 января, в Киеве, Чернигове, Кропивницком, Черкассах, Николаеве и Одессе ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 35 метров/секунду. При этом на праздник Крещения ветер в этих регионах существенно стихнет — прогнозируют порывы лишь до 27 метров/секунду в Одессе, тогда как в остальных областях ветер будет не таким сильным.

Добавим, что, по данным "Укргидрометцентра", днем 19 января температура воздуха в Украине будет колебаться от -7 до 0 градусов. При этом гораздо прохладнее будет в восточных областях — Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской — где столбики термометров упадут до -9 градусов мороза. А на западе, юге и в центральной части страны таких морозов не прогнозируют.

Погода в Украине на 19 января
Погода в Украине на 19 января

Напомним, что порывы ветра накрыли Украину 14 января, что привело к массовому падению деревьев и обесточению сотен населенных пунктов.

Теги:
#Украина #Погода #Укргидрометцентр #Прогноз погоды на Крещение
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