Хрещення Господнє 2022: дата, заборони та звичаї на Водохреща в Україні

19 січня Ісус Христос хрестився у річці Йордан

Хрещення Господнє, щорічно відзначається 19 січня, — важливе християнське свято, багате на традиції, звичаї та заборони. Цей день знаменує кінець різдвяних свят, що відбуваються у період з 7 по 19 січня.

Хрещення Господнє 2022 — історія свята

Відповідно до Євангелія, саме 19 січня відбулося Хрещення 30-річного Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Предтечею, якого також називають Хрестителем. Вважається, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий дух у вигляді голуба, і назвав Христа Сином Божим. Саме тому Водохреща називають також святом Богоявлення.

2022 року свято випадає на середу.

Хрещення Господнє 2022 — традиції та звичаї

Вечір напередодні свята Хрещення називається Хрещенський святвечір. 18 січня дотримується суворого посту, тому вечеря в цей час має бути пісною та безалкогольною. За традицією готується кутя.

У день Хрещенського святвечора та в день самого свята 19 січня відбувається Велике водоосвячення, яке в народі отримало назву Водохреща. Вірять, що вода, яка була освячена в цей час, здатна зцілити душу і тіло.

Головна традиція свята Хрещення Господнє — купання в освяченій ополонці у формі хреста чи кола. Вважається, що таким чином можна змити гріхи. При цьому слід занурюватися в купіль тричі, зі словами: "В ім’я Отця, Сина та Святого Духа".

Купатися в ополонці можна тільки після освячення води

Хрещення Господнє 2022 — що не можна робити в цей день

Категорично неприйнятні сварки, лайка, плітки.

19 січня не можна прибирати, прати, шити та в’язати.

Не можна позичати гроші та виносити речі з дому.

Заборонено пити спиртне до та після купання у крижаній воді.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).