Зносить борди та валить дерева: Україну накрила серйозна негода (фото, відео)

У Києві через негоду вже загинула людина.

В Україні у п’ятницю, 14 січня, різко змінилися погодні умови. На зміну сильним морозам прийшло різке потепління, через яке почався сильний вітер, а подекуди взагалі було оголошено штормове попередження. Негода вже наробила лиха в різних регіонах, місцями вітер повалив дерева та стовпи, а десь зірвав карнизи.

Наслідки негоди показали у регіональних телеграм-каналах.

Зокрема, за даними dtp.kiev.ua, у Воскресенському житловому масиві через вітер обвалився рекламний щит, який падаючи обірвав електропроводи.

А біля повороту на Вишгород (Оболонський район) неподалік один від одного впали одразу два дерева. Одне з них приземлилося на легковик, а інше на фуру.

Погода у Києві

У Святошинському районі, пише КБЦ, на перетині вулиць Львівської та Крамського впав дуб та два стовпи. Дерево приземлилося на автомобіль, у якому перебували троє людей. Один із них загинув, а ще одна відправлена до лікарні у критичному стані.

Усього там було пошкоджено чотири автомобілі.

Вітер повалив стовпи у Святошинському районі

Величезне дерево звалилося на автомобіль

У Харкові тим часом розпочалася справжня снігова буря, через що місцевим мешканцям рекомендують не ставити автомобілі під деревами та стовпами, а також не виходити з дому без нагальної потреби.

Вітер у місті був настільки сильним, що місцями були повалені навіть світлофори.

Слід зазначити, що подібна погода спостерігатиметься в Україні та 15 січня, а рятувальники попередили про те, що пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.