Сносит борды и валит деревья: Украину накрыла серьезная непогода (фото, видео)

В Киеве из-за непогоды уже погиб человек.

В Украине в пятницу, 14 января, резко изменились погодные условия. На смену сильным морозам пришло резкое потепление, из-за которого начался сильный ветер, а местами и вовсе было объявлено штормовое предупреждение. Непогода уже натворила бед в разных регионах, местами ветер повалил деревья и столбы, а где-то сорвал карнизы.

Последствиями непогоды поделились в региональных телеграм-каналах.

В частности, по данным dtp.kiev.ua, в Воскресенском жилмассиве из-за ветра рухнул рекламный щит, который падая оборвал электропровода.

А возле поворота на Вышгород (Оболонский район) неподалеку друг от друга рухнули сразу два дерева. Одно из них приземлилось на легковушку, а другое на фуру.

Погода в Киеве

В Святошинском районе, пишет КБЦ, на пересечении улиц Львовской и Крамского упал дуб и два столба. Дерево приземлилось на автомобиль, в котором находилось три человека. Один из них погиб, а еще одна отправлена в больницу в критическом состоянии.

Всего там были повреждены четыре автомобиля.

Ветер повалил столбы в Святошинском районе

Огромное дерево рухнуло на автомобиль

В Харькове тем временем началась настоящая снежная буря, из-за чего местным жителям рекомендуют не ставить автомобили под деревьями и столбами, а также не выходить из дома без крайней необходимости.

Ветер в городе был настолько сильным, что местами поваленными оказались даже светофоры.

Стоит отметить, что подобная погода будет наблюдаться в Украине и 15 января, а спасатели предупредили о том, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.